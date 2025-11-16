Prima pagină » Social » Cazul fetiței de doi ani care a murit la stomatolog. Avocatul clinicii: Sediul avea aviz de funcţionare. Autorizaţia sanitară era în curs de finalizare

Reprezentanții clinicii stomatologice din București, unde o fetiță de doi ani a murit în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii pentru tratarea a două carii, susțin că sediul avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

”Sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparţine conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizaţia nu era încă emisă şi nu a avut nicio implicare în acest proces.

În ceea ce priveşte dotările, confirmăm că locaţia era echipată cu toată aparatura şi materialele medicale necesare, conforme cerinţelor legale în vigoare”, au anunţat, duminică, prin avocat, reprezentanţii Crystal Dental Clinic.

Reprezentanţii Crystal Dental Clinic au ținut să menționeze că personalul medical a acţionat pentru salvarea pacientei şi nu au fost chemate persoane din exterior.

”Cauza medicală a incidentului este în curs de investigare de către instituţiile abilitate – medicină legală, organele de anchetă şi Colegiul Medicilor.În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situaţia administrativă de cauza medicală a decesului.

Pe durata intervenţiei de urgenţă, întreg personalul medical a acţionat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal Dental Clinic SRL cooperează integral cu toate autorităţile şi pune la dispoziţie toate documentele solicitate”, au precizat reprezentanții clinicii.

Totodată, conducerea Crystal Dental Clinic a început o anchetă internă.

„Am iniţiat o analiză internă completă pentru a stabili: cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării, unde au existat vulnerabilităţi administrative, ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situaţii.Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative şi nu personalul medical.

Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toţi, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităţilor tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului”, au precizat reprezentanţii clinicii stomatologice.

