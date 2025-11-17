Prima pagină » Actualitate » Prima măsură oficială anunțată de Alexandru Rogobete, după tragedia de la clinica stomatologică din București

Prima măsură oficială anunțată de Alexandru Rogobete, după tragedia de la clinica stomatologică din București

Mara Răducanu
17 nov. 2025, 12:43, Actualitate
Ministerul Sănătății anunță luni că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii stomatologice unde, vinerea trecută, o fetiță de 2 ani a murit. Activitatea clinicii a fost suspendată și s-a aplicat o amendă de 100.000 de lei. În urma verificărilor făcute la clinica stomatologică s-au găsit mai multe abateri. 

În acest sens, raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale. În urma verificărilor au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

„Închideți-vă clinicile ca să nu vin eu să vă închid!”

Reamintim că săptămâna trecută, o fetiță de doi ani a murit la o clinică stomatologică din București în timpul unei proceduri de sedare profundă. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 19:30, iar manevrele de resuscitare nu au reușit să-i salveze viața.

Ministrul Sănătății a transmis un avertisment directorilor de clinici private, pe care i-a îndemnat să pună lacăt instituțiilor dacă nu au avize de funcționare.

„Închideți-vă clinicile ca să nu vin eu să vă închid! Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat după cum au vrut. E o realitate dură.”

Primele concluzii ale autopsiei fetiței de doi ani

Potrivit autopsiei efectuată la INML, decesul fetiţei de doi ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală ‘Mina Minovici’, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”, a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Dosar penal deschis la Tribunalul București. Doi medici audiați

Doi medici de la clinica privată, unde a avut loc decesul copilei, au fost audiați, în decursul zilei de azi, după un dosar penal a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a deschis un dosar penal în cazul privind decesul fetiţei de doi ani la clinica de stomatologie. Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, apoi cazul a fost preluat de Parchetul ierarhic superior.

„La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală IN REM cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, iar în data de 14.11.2025 cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București”, a transmis Parchetul vineri.

Sursă foto: Colaj Gândul

