Patriarhul Daniel a sfințit azi racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României

Patriarhul Daniel a sfințit joi, 23 octombrie 2025, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, scrie Basilica.ro.

Despre Sfântul Apostol Andrei

Sfântiul Andrei s-a născut la data de 6.î.Hr în Betsaida, Districtul de Nord, Israel. Nu se cunoaste data exactă a martirizarii. Unii istorici îl fixează în timpul persecuției împaratului Nero, prin anii 64-67, alții in vremea persecuțiilor inițiate de Domițian (81-96).

Crestin Ortodox scrie că, potrivit traditiei, teologilor si istoricilor, Sfantul Apostol Andrei a fost primul propovaduitor al Evangheliei la geto-daci. În Istoria bisericească, Eusebiu de Cezareea (+ 339/340) afirma:

„Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicii lor, s-au împratiat în toată lumea locuită pe atunci. După traditie, lui Toma i-au cazut sorții să meargă în Parția, lui Andrei în Sciția, lui Ioan în Asia”.

Sfantul Andrei a murit ca martir la Patras. Deși ne este cunoscută tradiția potrvit căreia Apostolul Andrei a murit pe o cruce în forma de X, se sustine ca aceasta tradiție datează din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaște însă data martirizării. Unii istorici o fixeaza in timpul persecuției împaratului Nero, prin anii 64-67, alții în vremea persecuțiilor inițiate de Domițian (81-96).

Sfântul Andrei este patron al Scoției (steagul scoțian reprezintă crucea sfântului Andrei), al României, al Spaniei, al Siciliei, al Greciei și al Rusiei. De asemenea, el este patronul orașelor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge, Patras etc.

Întrucât era pescar, sfântul Andrei este considerat de marinarii și pescarii greci drept ocrotitorul lor. În România, Sfântul Andrei este socotit cel care a propovăduit Evanghelia pe aceste meleaguri.

sursa foto: Basilica.ro.

