Patrick André de Hillerin îl ironizează pe ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Jurnalistul face referire la declarațiile ministrului despre majoritatea necesară pentru adoptarea unor decizii politice.

De Hillerin îl taxează ironic pe ministru, căruia îi atribuie apelativul ”Dinel Centimetruță”, și îi atrage atenția asupra sensului termenului de ”majoritate”.

”Domnu’ Centimetruță, perfect de acord, în această țară majoritatea gândește, nu înghite pe nemestecate propagandă. Dar, domnu’ Centimetruță, majoritate înseamnă orice de le 50%+1 în sus. Dumneavoastră, însă, la 12,4% la ultimele parlamentare, cam înghițiți”, este mesajul ironic transmis de jurnalist.

”Super eroul nostru, Dinel Centimetro”

Ironia vine în contextul unor critici mai ample formulate de Patrick André de Hillerin la adresa ministrului, pe care jurnalistul îl prezintă într-o cheie satirică drept ”Dinel Centimetro”. Într-o postare recentă, acesta a ironizat inclusiv modul în care Miruță a gestionat mai multe probleme apărute în această perioadă.

Patrick André de Hillerin a recurs în ultima perioadă la un registru satiric pentru a comenta declarațiile și deciziile ministrului Apărării. Într-o altă postare, jurnalistul l-a descris pe Miruță drept ”Super eroul nostru, Dinel Centimetro”, făcând referire ironic la problemele cu care s-au confruntat autoritățile.

”Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă. După chipul și asemănarea. Mai întâi l-a luat la mișto un dâmb și s-a închis centrala pe care tocmai o salvase din ghearele diabolicei Secetă și a infamului Debit Mic. Apoi, deși Dinel se afirmase ca un mare doborâtor de drone (cu o rată de succes de 11%), dronele nu au ținut cont de piar și au început să intre iar în număr fără număr în țărișoara noastră, săraca. Capul sus, Centimetro, capul sus! Mângâie-te, alintă-te, că poate îți revii. Dacă nu, ia cu sildenafil. Slava Centimetro!”, a scris, recent, Patrick André de Hillerin.