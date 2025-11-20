Prima pagină » Actualitate » Patrick André de Hillerin: „Pare că Bolojan și-a dorit, de mic, să fie Băsescu. Nea Ilie, boierule, revino cu picioarele pe pământ!”

Luiza Dobrescu
20 nov. 2025, 15:20, Actualitate
„Nea Ilie, boierule, revino cu picioarele pe pământ!” îi scrie editorialistul Patrick André de Hillerin premierului Ilie Bolojan, despre care spune că „şi-a dorit, de mic, să fie Băsescu”, numai că a uitat să ia în calcul că are nevoie şi de „instinctele de animal politic ale lui Băsescu”. 

De 10 ani, Bolojan munceşte să-şi facă o imagine de „mega-gospodar care merită să conducă ţara”, însă „este incapabil să aibă o vedere de ansamblu”.

„Ar fi putut să se pregătească temeinic. Ar fi putut să învețe noțiuni nu doar minimale de economie, ar fi putut să se informeze serios cum funcționează țara asta, ar fi putut să se consulte cu economiști solizi în argumente, să cântărească diverse variante. Ar fi putut să învețe și o limbă străină, două, ca să aibă acces nemijlocit la informațiile care vin din străinătate.

Dar n-a făcut nimic din toate astea.”

Tabloul zugrăvit de editorialistul Gândul este departe de a fi unul măgulitor sau măcar pe-aproape.

„Este incapabil să învețe din erorile comise de alți idioți destul de recent (15 ani nu înseamnă mare lucru la scara istoriei) și nici nu vrea să asculte pe nimeni. Merge înainte ca un taur arogant și stupid în același timp, care se repede instant la orice cârpă roșie care se agită în fața ochilor lui, ca să-și dea seama că în spatele cârpei este un zid de beton, dar prea târziu, când nu mai poate frâna.

Ile Bolojan nu are viziune, este complet nepregătit pentru funcția pe care o ocupă și, mult mai grav, nici nu ascultă pe nimeni, nu face decât cum îl taie pe el capul.

A mărit TVA și alte taxe și impozite, vrea să dea afară oameni cărora va trebui ca statul să le plătească ajutor de șomaj, CAS și CASS, vrea să micșoreze salariile bugetarilor cu 10%. Asta înseamnă că și veniturile statului din salariile bugetarilor vor scădea tot cu 10%.

Consumul real a scăzut și va continua să scadă, iar scăderea consumului va duce la concedieri și în mediul privat. Alte ajutoare de șomaj, alte CAS și CASS suportate de stat, zero venituri la buget de la oamenii ăia”.

Şi ca tabloul să fie complet, premierul „e incapabil de empatie”: „Nea Ilie, boierule, revino cu picioarele pe pământ!”

„Ilie Bolojan e incapabil de empatie, e incapabil să asculte argumentele altora, e incapabil să gândească în afara ideilor lui fixe, e incapabil să învețe.

A reușit, în nici 6 luni, să pună totul în cap, mai ales economia, și continuă să lovească fără milă în dezvoltarea economică a țării ăsteia.

Nea Ilie, boierule, revino cu picioarele pe pământ!

Când matale crezi că te uiți pe geam, la cretinii ăia de români, care înghit orice, de fapt te uiți într-o oglindă. Și, surpriză, ce vezi acolo nu suntem noi”, mai scrie Patrick André de Hillerin, pe facebook.

