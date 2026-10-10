PSD Olt neagă informaţiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR. „Noi îl avem pe cel original!”

Organizația PSD Olt a transmis sâmbătă că respinge informațiile privind o posibilă trecere a lui Paul Stănescu, fost secretar general PSD și actual senator PSD, la AUR. „Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-şi caute. Noi îl avem pe cel original!”, precizează filiala social-democrată.

Informațiile privind o posibilă plecare a lui Paul Stănescu din PSD au apărut după ce surse politice au susținut că AUR i-ar fi propus o funcție în conducerea partidului, similară celei pe care a ocupat-o anterior în PSD, cea de secretar general.

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„PSD Olt respinge informaţiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR sau presupuse presiuni pentru obţinerea unei funcţii publice. Paul Stănescu a contribuit decisiv la consolidarea organizaţiei PSD Olt şi a Partidului Social Democrat. Este un om al dialogului, al echilibrului şi un negociator cu o experienţă politică şi o capacitate de a construi consens greu de contestat”, a transmis PSD Olt pe Facebook.

Potrivit organizaţiei PSD Olt, „schimbările de funcţii nu înseamnă schimbări de convingeri politice, iar zvonurile nu ţin loc de fapte”.

„Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-şi caute. Noi îl avem pe cel original! Se bucură de respectul organizaţiei PSD Olt, iar relaţia sa cu partidul nu poate fi definită prin speculaţii de culise”, menţionează filiala.