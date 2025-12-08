Paula Seling, despre educația fiicei sale. ”Asta înseamnă să îi iau accesul la raportarea la lumea de azi”

Cântăreața Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre educația fiicei sale, Elena, dar și despre regulile de care trebuie să țină cont aceasta.

Paula Seling a fost căsătorită cu Radu Bucura din anul 2005. Despre cei doi s-a aflat în anul 2023 că s-au separat. În urmă cu ceva timp, Paula Seling a dezvăluit că este mama unei fetițe, Elena, pe care a înfiat-o în urmă cu câțiva ani. Cele două au o relație extraordinară.

La podcastul realizat de Alexandru Constantin, paula Seling a vorbit despre cum își crește fiica. Aceasta a explicat că disciplina este foarte importantă, iar tehnologia trebuie folosită cu măsură de copii. Elena, fiica sa, are voie online o oră pe zi.

Paula Seling, despre educația fiicei sale. ”Nu ți-ai făcut tema, atunci restricționăm ecranele”

”Copiii din ziua de astăzi au acces la informații și la tot felul de comportamente. Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane, dar nici nu pot să îi iau ecranul, pentru că asta înseamnă să îi iau accesul la raportarea la lumea de azi”, a declarat Paula Seling, potrivit revistei Unica.

”Sigur asta poate fi o consecință, petrecând mult timp pe ecrane, nu ți-ai făcut tema, atunci restricționăm ecranele”, a adăugat artista.

”Tatăl Elenei (n.r. fostul soț al Paulei seling) nu știu dacă își pune vreodată problema. Cred că e cel puțin la fel de riguros în ceea ce privește programul ei de școală”, a încheiat aceasta.