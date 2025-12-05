Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”

Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a povestit când a simțit cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”, a spus artista.

Invitată la emisiunea online realizată de Oana Andoni, Paula Seling a vorbit despre credință, dar a și dezvăluit când l-a simțit cel mai aproape pe Dumnezeu.

Artista a mărturisit că l-a simțit cel mai aproape pe Dumnezeu în urmă câteva luni, în vara acestui an, când a avut un accident cu trotineta electrică.

Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Mi-a vorbit sub forma intuiţiei”

”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor. Şi a fost alături de mine, mi-a vorbit sub forma intuiţiei, (…) că o să fie bine, că există un rost mult mai profund în spatele tuturor suferinţelor ce urmează, şi am înţeles că aşa trebuie să fie”, a explicat Paula Seling, citată de click.ro.

”Nimic fără Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu pune praful său minune peste orice lucru pe care vrei să-l faci, atunci toate lucrurile se aşează ca un puzzle exact la locul lor. Şi pentru a se întâmpla asta, trebuie să ai încredere, să te laşi în mâinile Cerului, exact ca o bărcuţă pe un râu, şi te va purta acolo unde ai nevoie să fii”, a mai declarat artista.