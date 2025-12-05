Prima pagină » Actualitate » Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”

Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”

05 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”
Galerie Foto 11
Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu

Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a povestit când a simțit cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”, a spus artista.

Invitată la emisiunea online realizată de Oana Andoni, Paula Seling a vorbit despre credință, dar a și dezvăluit când l-a simțit cel mai aproape pe Dumnezeu.

Artista a mărturisit că l-a simțit cel mai aproape pe Dumnezeu în urmă câteva luni, în vara acestui an, când a avut un accident cu trotineta electrică.

Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Mi-a vorbit sub forma intuiţiei”

”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor. Şi a fost alături de mine, mi-a vorbit sub forma intuiţiei, (…) că o să fie bine, că există un rost mult mai profund în spatele tuturor suferinţelor ce urmează, şi am înţeles că aşa trebuie să fie”, a explicat Paula Seling, citată de click.ro.

”Nimic fără Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu pune praful său minune peste orice lucru pe care vrei să-l faci, atunci toate lucrurile se aşează ca un puzzle exact la locul lor. Şi pentru a se întâmpla asta, trebuie să ai încredere, să te laşi în mâinile Cerului, exact ca o bărcuţă pe un râu, şi te va purta acolo unde ai nevoie să fii”, a mai declarat artista.

Recomandarea video

Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Legendele uitate care au modelat miturile arturiene: Iosif din Arimateea și primii Vânători ai Graalului

Cele mai noi