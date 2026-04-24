Imagini de groază din Techirghiol, unde șoseaua s-a rupt practic în două. Traficul este blocat și șoferii sunt siderați

Azi, 24 aprilie, locuitorii din Techirghiol au avut parte de o supriză neplăcută. Mai exact, o porțiune din bulevardul Victor Climescu, situate chiar în zona centrală a orașului, s-a surpat, scrie CT.100.ro.

Zona afectată se află deasupra canalului de preluare a apelor pluviale. Practic, șoseaua trecea peste o structură veche, respectiv un pod mascat, care a fost construit acum 90 de ani. Data nu se cunoaște cu exactitate, însă se știe că o astfel de construcție are o durată de viață de circa 50 de ani.

Deși au trecut aproximativ 40 de ani de când trebuia reparat, autoritățile au fost luate prin surprindere.

În urma incidentului, bulevardul Victor Climescu a fost închis pe porțiunea afectată, iar traficul a fost deviat pe rute alternative. Pentru prevenirea oricărui accident, accesul vehiculelor a fost interzis în zona surpării.

De precizat este că, restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a podului.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe