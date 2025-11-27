Prima pagină » Actualitate » O auto-proclamată influenceriță culinară a fost arestată la New York. Ce acuzații i se aduc

Rene Pârșan
27 nov. 2025, 13:33, Actualitate
O auto-proclamată influenceriță culinară a fost arestată la New York. Ce acuzații i se aduc
Poliția din New York a reținut o femeie acuzată că a luat masa în mai multe restaurante de lux și apoi a refuzat să plătească pentru preparatele extravagante. Pei Chung, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată după ce, în luna octombrie, cel puțin șapte restaurante au reclamat-o și, în același timp, au interzis-o, preia Antena3.

Auto-proclamata influenceriță culinară a atras atenția în scena gastronomică vibrantă a orașului în doar câteva săptămâni. Se pare că aceasta poartă ținute scumpe și se prezintă în restaurante cu o cameră foto de înaltă rezoluție și echipament de iluminat, fiind poreclită „diva care mănâncă și fuge”, potrivit BBC.

Săptămâna aceasta a fost arestată și în momentul de față se află în detenție pe insula Rikers, în așteptarea unei audieri în instanță care este programată pentru sfârșitul săptămânii.  Pei Chung riscă mai multe acuzații de furt de servicii, încadrate ca infracțiuni minore.

Angajații restaurantelor au povestit despre comportamentele ei bizare pe rețelele sociale și în presa locală, în ultimele săptămâni.

Un angajat al faimosului restaurant Peter Luger Steak House a declarat pentru NBC News că, după ce aceasta ar fi refuzat să-și plătească nota, le-ar fi oferit angajaților obiecte din geanta ei.

În altă situație, a stat într-un restaurant timp de câteva ore, iar mai târziu a publicat online o recenzie elogioasă despre masa scumpă.

Alți administratori de restaurante au susținut că le-ar fi propus să le facă recenzii sau să posteze fotografii pe conturile ei de pe rețelele sociale drept formă de plată, iar alții au acuzat-o pur și simplu că a ieșit pe ușă fără să plătească.

Povestea ei a atras atenția asupra rolului pe care îl joacă influencerii în gastronomia de lux și asupra politicilor restaurantelor privind promovarea de acest fel.

Hole In The Wall, unul dintre restaurantele de unde este acuzată că ar fi furat, spune că și-au luat înapoi mâncarea după ce Chung a anunțat că vrea să plătească în fotografii.

„Chiar și după ce i-am luat mâncarea, a postat despre ea, spunând că a fost bună”, au spus reprezentanții restaurantului.

Falsa influenceriță, care pe Instagram este văzută purtând pantofi de firmă, genți Louis Vuitton și curele Hermes, s-a născut în Taiwan și a ajuns în SUA în 2019 ca studentă cu o bursă pentru a urma cursurile Institutului Pratt din Brooklyn, până în 2021. Se presupune că nu are alte rude în SUA.

Conform paginii sale de Linkedin, ultimul ei loc de muncă a fost în 2023, când susține că a lucrat timp de opt luni ca și consultant pentru banca Chase.

Își închiriase un apartament cu 3.350 de dolari pe lună, dar nu a mai plătit chiria de peste un an, acumulând datorii de peste 40.000 de dolari.

