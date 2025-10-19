Pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Mii de credincioși sunt așteptați la raclă. Cum arată programul complet al procesiunii

Pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou a debutat duminică, 19 octombrie 2025, procesiune fiind organizată de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Acest pelerinaj are loc în perioada 19 – 29 octombrie 2025, iar mii de credincioși sunt așteptați la raclă. Vezi mai jos, în articol, programul oficial, complet, al procesiunii.

În cursul zilei de duminică, 19 octombrie 2025, a început procesiunea la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Această procesiune se întinde pe mai multe zile, până pe 29 octombrie 2025. La data de 27 octombrie, anual, este prăznuit Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou. Această procesiune este organizată de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor.

Mii de credincioși sunt așteptați să se alăture procesiunii din București.

Program integral pentru pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

19 octombrie 2025 (duminică)

09:30 – 12:30 – Are loc Sfânta Liturghie, care este oficiată în Altarul de Vară.

16:00 – 18:30 – Au loc Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care are loc în Catedrala Patriarhală.

20 octombrie 2025 (luni)

09:00 – 10:30 – Are loc Sfânta Liturghie, care este oficiată în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Au loc Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

21 octombrie 2025 (marți)

09:00 – 10:30 – Se desfășoară Sfânta Liturghie, care este oficiată în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Au loc Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

22 octombrie 2025 (miercuri)

09:00 – 10:30 – Se desfășoară Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Au loc Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

23 octombrie 2025 (joi)

09:00 – 10:30 – Credincioșii iau parte la Sfânta Liturghie, care este oficiată în Catedrala Patriarhală.

12:00 – 12:45 – Are loc Procesiunea Calea Sfinților.

17:00 – 20:30 – Se desfășoară Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, în Catedrala Patriarhală.

24 octombrie 2025 (vineri)

09:00 – 10:30 – Are loc Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală.

12:00-13:00 – Primirea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și săvârșirea slujbei de Te-Deum în Catedrala Patriarhală.

17:00 – 20:30 – Se desfășoară Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, în Catedrala Patriarhală.

25 octombrie 2025 (sâmbătă)

09:30 – 12:30 – Credincioșii pot lua parte la Sfânta Liturghie, care va fi oficiată în Catedrala Patriarhală.

17:00 – 21:30 – Are loc Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară.

26 octombrie 2025 (duminică)

09:30 – 12:30 – Se desfășoară Sfânta Liturghie, oficiată în Altarul de Vară.

17:00 – 21:00 – Are loc Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de Vară.

27 octombrie 2025 (luni)

09:30 – 12:30 – Are loc Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară.

17:00 – 21:30 – Are loc Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, în Catedrala Patriarhală.

28 octombrie 2025 (marți)

09:30 – 12:30 – Se oficiază Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:00 – Au loc Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

29 octombrie 2025 (miercuri)

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie va fi oficiată în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Rugăciune către Sfântul Dimitrie cel Nou

„Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni, laude de mulțumiri aducem ție, noi, nevrednicii. și că cel ce ești minunat și preamilostiv, izbavste-ne pe noi din toate nevoile că să cântăm ție. Bucură-te, facatorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Fiind înălțat Sfantule Dimitrie în vazduhurile cerești, privește către cei ce-l roagă pe dansul și, cu bunătate părintească, tinde milostivă izbăvire din toate nevoile, tuturor celor ce cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Putere cerească umbrind sfintele tale moaște, sfinte părinte, că dintr-un soare slobozește razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele, și pe toți de boli tămăduind cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!”, este rugăciunea pe care o poți rosti.

