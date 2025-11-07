Casa de Pensii, amendată din cauza unui beneficiar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Cum se apără instituția

Casa de Pensii a fost amendată din cauza unui beneficiar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Casa de Pensii se apără și spune că nu are personal îndeajuns.

Val de procese pentru că pensionarii s-au adresat instanțelor, după ce o bună parte dintre aceștia ori s-au trezit cu nereguli după recalculare sau mulți dintre ei nu au avut încredere în procesul de recalculare și au considerat că instanța trebuie să le facă dreptate. Este și cazul pensionarilor, care au depus și sesizări în instanță, mulți au câștigat, mulți au rămas cu cuantumul pe care, bineînțeles, le-a calculate acest soft care dă și erori, poate de aceea se tem pensionarii.

În acest caz, Casa de Pensii a fost amendată pentru că, un pensionar a mers în instanță, a cerut să i se facă dreptate. În acest context, Casa de Pensii nu a depus în instanță toate documentele depuse, solicitate de către judecători. A trecut mai apoi jumătate de an, instanța a cerut insistent să fie depuse aceste acte și s-a ajuns la situația în care Casa de Pensii a fost amendată. Concret, directorul Casei de Pensii a fost amendat cu 500 de lei pentru că nu a luat în serios acest proces. Instanțele primesc, de altfel, tot mai multe sesizări, le soluționează pe rând, iar în unele cazuri, Casele de Pensii chiar ajung să plătească prin aceste amenzi, potrivit România TV.

