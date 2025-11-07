Calculul corect al pensiei minime pe care o poți primi după 23 de ani de muncă

În România, pensia minimă garantată reprezintă un sprijin esențial pentru pensionarii care au venituri mici, completând sumele obținute din contribuțiile proprii. Statul asigură un venit minim lunar, potrivit legii, pentru toți cei care îndeplinesc stagiul minim de cotizare. Cum se calculează pensia minimă după 23 de ani de activitate.

Care este pensia minimă și cine beneficiază de ea

Pensia minimă garantată, denumită și indemnizație socială pentru pensionari, li se cuvine persoanelor ale căror venituri din pensii sunt mai mici decât pragul legal de 1.281 de lei.

Astfel, statul completează diferența între pensia calculată din contribuțiile angajatului și acest nivel minim. Pentru a beneficia de această sumă, o persoană trebuie să fi cotizat cel puțin 15 ani, stagiul minim prevăzut de lege.

În acest sistem sunt incluși pensionari din sistemul public, dar și cei din sistemul militar, precum și urmașii acestora, în cazul în care veniturile lor cumulate nu depășesc 1.281 de lei pe lună. Seniorii care au mai multe pensii, suma totală primită ca indemnizație socială se calculează în funcție de veniturile cumulate din toate sursele.

Cum se calculează pensia minimă după 23 de ani de muncă

Pentru a înțelege cum este acordată pensia minimă garantată, luăm exemplu un pensionar cu 23 de ani de cotizare. Dacă pensia lui din contribuțiile proprii este, de exemplu, de 1.050 de lei, statul va completa diferența până la 1.281 de lei. În acest caz, pensionarul primește 231 de lei lunar suplimentar, sumă care este plătită din bugetul de stat prin Ministerul Muncii.

Calculul este asemănător pentru orice nivel al pensiei sub pragul minim: diferența dintre suma primită potrivit contribuțiilor proprii și indemnizația socială de 1.281 de lei reprezintă pensia minimă garantată. Cu cât pensia privată sau publică este mai mică, cu atât completarea de la stat va fi mai mare.

Un pensionar care a lucrat doar 16 ani și are o pensie de 900 de lei va primi diferența de 381 de lei pentru a atinge nivelul minim.

