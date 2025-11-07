Prima pagină » Social » Calculul corect al pensiei minime pe care o poți primi după 23 de ani de muncă

Calculul corect al pensiei minime pe care o poți primi după 23 de ani de muncă

07 nov. 2025, 14:53, Social
Calculul corect al pensiei minime pe care o poți primi după 23 de ani de muncă
Sursa FOTO: https://playtech.ro

În România, pensia minimă garantată reprezintă un sprijin esențial pentru pensionarii care au venituri mici, completând sumele obținute din contribuțiile proprii. Statul asigură un venit minim lunar, potrivit legii, pentru toți cei care îndeplinesc stagiul minim de cotizare. Cum se calculează pensia minimă după 23 de ani de activitate.

Care este pensia minimă și cine beneficiază de ea

Pensia minimă garantată, denumită și indemnizație socială pentru pensionari, li se cuvine persoanelor ale căror venituri din pensii sunt mai mici decât pragul legal de 1.281 de lei.

Astfel, statul completează diferența între pensia calculată din contribuțiile angajatului și acest nivel minim. Pentru a beneficia de această sumă, o persoană trebuie să fi cotizat cel puțin 15 ani, stagiul minim prevăzut de lege.

În acest sistem sunt incluși pensionari din sistemul public, dar și cei din sistemul militar, precum și urmașii acestora, în cazul în care veniturile lor cumulate nu depășesc 1.281 de lei pe lună. Seniorii care au mai multe pensii, suma totală primită ca indemnizație socială se calculează în funcție de veniturile cumulate din toate sursele.

Cum se calculează pensia minimă după 23 de ani de muncă

Pentru a înțelege cum este acordată pensia minimă garantată, luăm exemplu un pensionar cu 23 de ani de cotizare. Dacă pensia lui din contribuțiile proprii este, de exemplu, de 1.050 de lei, statul va completa diferența până la 1.281 de lei. În acest caz, pensionarul primește 231 de lei lunar suplimentar, sumă care este plătită din bugetul de stat prin Ministerul Muncii.

Calculul este asemănător pentru orice nivel al pensiei sub pragul minim: diferența dintre suma primită potrivit contribuțiilor proprii și indemnizația socială de 1.281 de lei reprezintă pensia minimă garantată. Cu cât pensia privată sau publică este mai mică, cu atât completarea de la stat va fi mai mare.

Un pensionar care a lucrat doar 16 ani și are o pensie de 900 de lei va primi diferența de 381 de lei pentru a atinge nivelul minim.

Recomandările autorului:

Citește și

ȘTIINȚĂ Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman
15:16
Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman
MEDIU România luptă cu poluarea prin promisiuni. Suntem pe primul loc în clasamentul UE, cu cel mai ridicat grad de poluare
12:05
România luptă cu poluarea prin promisiuni. Suntem pe primul loc în clasamentul UE, cu cel mai ridicat grad de poluare
ACTUALITATE Întârziere istorică de Black Friday la eMAG. S-au comandat cu 31% mai multe produse în primele 30 de minute, față de anul trecut
11:10
Întârziere istorică de Black Friday la eMAG. S-au comandat cu 31% mai multe produse în primele 30 de minute, față de anul trecut
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
FLASH NEWS Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
15:46
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
ECONOMIE Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
15:41
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
EXTERNE Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
15:40
Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
EXTERNE Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
15:37
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
ECONOMIE Alt an, aceleași PROMISIUNI. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția e să construim un buget serios”
15:02
Alt an, aceleași PROMISIUNI. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția e să construim un buget serios”