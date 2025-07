Polițiștii efectuează – joi, 10 iulie 2025 – 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. Sunt vizați membrii unei gupări infracționale care este suspectată că a prejudiciat autoritățile britanice cu peste un milion de lire sterline. Aceștia ar fi creat conturi frauduloase chiar într-o aplicație a guvernului britanic.

Potrivit reprezentanților IGPR, în anul 2024 – în urma sesizării din oficiu a polițiștilor – a fost înregistrat un dosar penal.

Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (CAB), se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor”.

Membrii grupării au preluat controlul asupra conturilor autentice ,,Goverment Gateway”

În urma cercetărilor s-a descoperit că o grupare infracțională – compusă din 16 persoane (autori și complici) -, începând cu luna septembrie 2023 și până în prezent, ar fi accesat – fără a avea acest drept – sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul Britanic. Membrii grupării au preluat controlul asupra conturilor autentice ,,Goverment Gateway”, au editat informațiile și au creat conturi frauduloase pe numele contribuabililor, folosindu-se de numerele de asigurare socială ale acestora.

Astfel, aceștia ar fi compromis peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.

„Această activitate a fost legată de înregistrări ale unor angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicația de returnare de taxe de tip PAYE (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite. Rambursările impozitului pe venit astfel solicitate în mod fraudulos de la autoritățile britanice ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate”, au transmis reprezentanții IGPR.

După această „mutare”, sumele de bani care erau solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deținute sau controlate de persoanele aflate, acum, în atenția poliștilor și ar fi fost transferate în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM.

Până în prezent, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.

