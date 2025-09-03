Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet lansează un avertisment cu privire la riscul major care vizează Pădurea Băneasa. Acesta demască interesele reale din spatele contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un anumit dezvoltator imobiliar.

Prin acest contract suspect, atrage atenția fostul ministru al Mediului, un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, urmând să servească drept scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator.

Drumul forestier care va transforma Băneasa într-o „autostradă a privilegiaţilor”

În opinia deputatului liberal, „rechinii imobiliari înoată nestingheriţi” prin Pădurea Băneasa, practic aceasta devenind o „autostradă a privilegiaţilor”.

„Contractul care prevede deschiderea circulaţiei auto pe drumul forestier din pădure trebuie reziliat de urgenţă, iar cei care l-au semnat să răspundă în faţa legii”, mai arată Fechet.

Mircea Fechet avertizează asupra pericolului în care se află „ultimul petic de verde din nordul Capitalei”. Fostul ministru observă că „se confirmă mesajele potrivit cărora semnatarii contractului ar fi aşteptat schimbarea sa din funcţie pentru a inaugura traseul rutier prin pădure”.

”Ca om de Mediu, e datoria mea să vă aduc la cunoştinţă că rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin Pădurea Băneasa şi că, dacă nu aplicăm legea în litera şi spiritul ei, riscăm să trădăm şi pădurea, şi pe românii care – la fel ca mine – cred că aerul curat e un drept, nu un lux. În nordul Capitalei, ultimul petic de verde care ţine piept poluării şi expansiunii urbane haotice este în pericol. Un drum forestier – a cărui menire este să asigure accesul destinat exclusiv gestionării durabile a pădurii – riscă să fie transformat într-o autostradă a privilegiaţilor. În fiecare zi primesc mesaje de la oameni care observă cum, după ce am plecat din funcţia de ministru al Mediului, bariera de acces se ridică”, declară Fechet.

Pădurea Băneasa în pericol. Terenul este pregătit cu un scop evident

Acesta mai spune că mesajele apărute şi în presă de câteva luni duc într-o singură direcție. „Se circulă, imaginile sunt publice. Se testează limitele. Se pregăteşte terenul pentru un fapt împlinit. Pentru ca acest drum forestier să devină o scurtătură spre casă sau spre serviciu, dintr-un cartier unde dezvoltatorul a uitat, de mai bine de 17 ani, că trebuia să asigure proprietarilor căile de acces promise”, precizează Fechet.

Fostul ministru al Mediului menţionează că în spatele acestui drum lărgit, pe care au fost montate şi semne rutiere, stă un contract semnat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar „care s-a folosit şi se foloseşte în continuare de Pădurea Băneasa ca să facă profit”.

„E un contract despre care nu am fost înştiinţat, ca ministru al Mediului, şi căruia m-am opus din primul moment în care am aflat că o pădure urmează să fie schingiuită de dragul unui culoar rutier”, a mai spus deputatul Mircea Fechet. Acesta a a menţionat că „lăcomia imobiliară” încalcă prevederile Noului Cod Silvic, care stipulează că drumurile forestiere nu sunt destinate circulaţiei publice.

La rândul său, într-o postare recentă pe Facebook, actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, afirma că Pădurea Băneasa trebuie să fie trecută ca arie naturală protejată, anunţând că va începe demersurile în acest sens.

