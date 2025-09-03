Prima pagină » Actualitate » Pericol major la Pădurea Băneasa! Fost ministru al Mediului: „Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi”

Pericol major la Pădurea Băneasa! Fost ministru al Mediului: „Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi”

03 sept. 2025, 13:13, Actualitate
Pericol major la Pădurea Băneasa! Fost ministru al Mediului: „Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi”

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet lansează un avertisment cu privire la riscul major care vizează Pădurea Băneasa. Acesta demască interesele reale din spatele contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un anumit dezvoltator imobiliar.

Prin acest contract suspect, atrage atenția fostul ministru al Mediului, un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, urmând să servească drept scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator.

Drumul forestier care va transforma Băneasa într-o „autostradă a privilegiaţilor”

În opinia deputatului liberal, „rechinii imobiliari înoată nestingheriţi” prin Pădurea Băneasa, practic aceasta devenind o „autostradă a privilegiaţilor”.

„Contractul care prevede deschiderea circulaţiei auto pe drumul forestier din pădure trebuie reziliat de urgenţă, iar cei care l-au semnat să răspundă în faţa legii”, mai arată Fechet.

Mircea Fechet avertizează asupra pericolului în care se află „ultimul petic de verde din nordul Capitalei”. Fostul ministru observă că „se confirmă mesajele potrivit cărora semnatarii contractului ar fi aşteptat schimbarea sa din funcţie pentru a inaugura traseul rutier prin pădure”.

”Ca om de Mediu, e datoria mea să vă aduc la cunoştinţă că rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin Pădurea Băneasa şi că, dacă nu aplicăm legea în litera şi spiritul ei, riscăm să trădăm şi pădurea, şi pe românii care – la fel ca mine – cred că aerul curat e un drept, nu un lux. În nordul Capitalei, ultimul petic de verde care ţine piept poluării şi expansiunii urbane haotice este în pericol. Un drum forestier – a cărui menire este să asigure accesul destinat exclusiv gestionării durabile a pădurii – riscă să fie transformat într-o autostradă a privilegiaţilor. În fiecare zi primesc mesaje de la oameni care observă cum, după ce am plecat din funcţia de ministru al Mediului, bariera de acces se ridică”, declară Fechet.

Pădurea Băneasa în pericol. Terenul este pregătit cu un scop evident

Acesta mai spune că mesajele apărute şi în presă de câteva luni duc într-o singură direcție. „Se circulă, imaginile sunt publice. Se testează limitele. Se pregăteşte terenul pentru un fapt împlinit. Pentru ca acest drum forestier să devină o scurtătură spre casă sau spre serviciu, dintr-un cartier unde dezvoltatorul a uitat, de mai bine de 17 ani, că trebuia să asigure proprietarilor căile de acces promise”, precizează Fechet.

Fostul ministru al Mediului menţionează că în spatele acestui drum lărgit, pe care au fost montate şi semne rutiere, stă un contract semnat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar „care s-a folosit şi se foloseşte în continuare de Pădurea Băneasa ca să facă profit”.

„E un contract despre care nu am fost înştiinţat, ca ministru al Mediului, şi căruia m-am opus din primul moment în care am aflat că o pădure urmează să fie schingiuită de dragul unui culoar rutier”, a mai spus deputatul Mircea Fechet. Acesta a a menţionat că „lăcomia imobiliară” încalcă prevederile Noului Cod Silvic, care stipulează că drumurile forestiere nu sunt destinate circulaţiei publice.

La rândul său, într-o postare recentă pe Facebook, actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, afirma că Pădurea Băneasa trebuie să fie trecută ca arie naturală protejată, anunţând că va începe demersurile în acest sens.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”

Primăria Sectorului 1 vrea Pădurea Băneasa de la Romsilva. Un proiect în acest sens a fost votat în unanimitate

Citește și

LIVE VIDEO 🚨 Sorin Grindeanu – PSD, la guvernare sau în opoziție? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
14:48
🚨 Sorin Grindeanu – PSD, la guvernare sau în opoziție? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
ACTUALITATE Ministrul Transporturilor a semnat protocolul pentru Magistrala 7 de METROU. Valoarea proiectului se ridică la miliarde de euro
14:43
Ministrul Transporturilor a semnat protocolul pentru Magistrala 7 de METROU. Valoarea proiectului se ridică la miliarde de euro
VIDEO Reacția lui Nicușor Dan după imaginile cu Năstase și Dăncilă de la Beijing: „Sunt persoane fizice, în libertate”
14:42
Reacția lui Nicușor Dan după imaginile cu Năstase și Dăncilă de la Beijing: „Sunt persoane fizice, în libertate”
IT&C ChatGPT, afectat de o întrerupere temporară. Au fost semnalate probleme la nivel global
14:37
ChatGPT, afectat de o întrerupere temporară. Au fost semnalate probleme la nivel global
INTERVIU EXCLUSIV Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China”
14:12
Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China”
POLITICĂ Au încercat să-l „facă” pe ministru cu jumătate milion de lei. Dragoș Pîslaru a demis directorul, iar funcționarii sunt cercetați disciplinar
13:59
Au încercat să-l „facă” pe ministru cu jumătate milion de lei. Dragoș Pîslaru a demis directorul, iar funcționarii sunt cercetați disciplinar
Mediafax
Năstase și Dăncilă au ajuns în poză prin niște rețele de influență, spune Sorin Șipoș, reprezentantul USR
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Indignare mare după ce o turistă aflată pe litoral s-a uitat pe nota de plată și a văzut că a fost taxată pentru încărcarea telefonului
Digi24
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Trupa românească care a cucerit topurile, dar s-a destrămat cu scandal
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Ultimele pregătiri pentru concertul trupei SCORPIONS de la București! Ce condiții au pus membrii formației pentru a cânta în România? Organizatorii nu au voie să se abată de la cererile lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Iubire, scandal și libertate. D.H. Lawrence, scriitorul care a schimbat sexualitatea în literatură