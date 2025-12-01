Crăciunul anilor 90 este din nou la modă. De la beteala din brad până la celebra instalație muzicală

Crăciunul anilor 90 revine la modă și cucerește TikTok-ul. De la celebra instalație muzicală până la beteala și bomboanele din brad, toate trendurile au fost readuse în centrul atenției.

Decorațiunile de Crăciun revin la stilul anilor 90, rețelele sociale sunt inundate de fotografii și filmulețe cu brazi decorați ca pe timpuri. Mai nou, generația milenialilor renunță la decorațiunile minimaliste în favoarea unor ornamente colorate și kitsch, care le amintesc de copilărie.

Mulți părinți tineri vor să le ofere copiilor lor experiența Crăciunului pe care au trăit-o ei înșiși. Acest lucru implică înlocuirea luminilor LED albastre cu becuri colorate Tru-Tone, pentru a recrea strălucirea caldă portocalie-roșie a pomului de Crăciun din 1995.

Trendurile au câștigat teren și pe TikTok, acolo unde mulți dintre mileniali au postat imagini cu brazii de Crăciun în stilul anilor `90. Nu lipseau nici instalațiile muzicale pe care părinții le puneau în brad.

Crăciunul anilor 90, viral pe Instagram și TikTok

La o privire rapidă pe rețelele sociale vedem că vechea tendință câștigă tot mai mult teren. Mulți mileniali revin la estetica Crăciunurilor din copilăria lor, renunțând la decorațiunile perfect coordonate în nuanțe neutre.

Celebra instalație muzicală pentru brad, o adevărată vedetă pe TikTok

În anii `90, unul dintre cele mai populare elemente din bradul de Crăciun era instalația muzicală. Sunetul nu era tocmai perfect, dar era tot ceea ce aveau nevoie copiii ca să știe că „s-a dat startul” sărbătorilor de iarnă.

Instalația muzicală a fost o vedetă și în multe case românești, iar acum beculețele multicolore încep să câștige teren în locul luminițelor LED strălucitoare.

