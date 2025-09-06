Prima pagină » Actualitate » Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă: „Am fost șocați”

Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă: „Am fost șocați”

06 sept. 2025, 22:14, Actualitate
Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă: „Am fost șocați”
Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom / foto: Shutterstock

Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă de această situație și s-au arătat „șocați”. 

Ziua de vineri, 5 septembrie 2025, avea să aducă în spațiul public o nouă informație care să „zguduie” piața petrolieră. Filiala din România a gigantului petrolier OMV va fi afectată de măsura unor disponibilizări în masă. Presa străină relatase că grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV ar plănui să renunțe la 2.000 de angajați (din cei 23.000 la nivel global). Vezi AICI informațiile.

Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom

Peste o mie de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom, în România. În legătură cu aceste date legate de disponibilizările masive din companie, reprezentanții OMV Petrom au precizat că ar fi esențială o structură organizațională „flexibilă si agilă”. Reprezentanții au menționat că deciziile sunt luate „în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”.

„Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”, au precizat reprezentanții companiei, într-un răspuns oficial către HotNews.

Pe de altă parte, sindicaliștii susțin că nu ar fi fost informați oficial în legătură cu planul de concedieri. Ei susțin că au aflat din presă despre această situație. Informația nu ar fi ajuns nici la Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, susține Răzvan Nicolescu, membru al consiliului.

„Am fost șocați vineri, când am citit știrea în presă”, a spus Florin Bercea, președintele Federației Sindicale FSLI Petrol Energie și prim-vicepreședintele sindicatului de la nivelul grupului OMV.

„Vă recomand să vă adresați conducerii executive a companiei noastre și biroului de presă pentru a clarifica situația. Informațiile prezentate în Austria privind 1.000 de concedieri la Petrom, în România, nu au fost prezentate membrilor Consiliului de Supraveghere. Nu cunosc dacă sunt reale, unde a fost luată o astfel de decizie și cum au ajuns astfel de informații la Viena”, a precizat Răzvan Nicolescu, pentru sursa citată.

Ce au transmis reprezentanții OMV Petrom?

„Evaluăm constant capacitatea noastră organizațională de a răspunde mediului – contextul de piață și tranziția energetică. O structură organizațională flexibilă și agilă este esențială într-un mediu în schimbare rapidă. Mediul curent este unul cu foarte multe provocări și, prin urmare, am intensificat programele de optimizare a costurilor la nivelul întregii organizații

Astfel de evaluări pot duce la ajustări ale modului în care funcționăm, inclusiv ajustări ale structurii organizaționale. Orice schimbare pe care o luăm în considerare are ca scop îmbunătățirea eficienței și agilității. Toate restructurările în OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie.

Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale si în strânsă consultare cu sindicatele”, au comunicat reprezentanții.

Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Energiei, intenționează să ceară companiei informații

Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Energiei, intenționează să ceară reprezentanților OMV Petrom din România mai multe informații. Ministrul a precizat că nu i-a fost comunicat oficial planul de concedieri.

Autorul recomandă:

ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani

În ce stadiu a ajuns proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră? Producția din NEPTUN DEEP este planificată să înceapă în 2027

Sursă foto: Shutterstock

Citește și

ACTUALITATE Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”
21:12
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”
ACTUALITATE Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat. Metoda de blocare a banilor i-a uimit până și pe polițiști
20:49
Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat. Metoda de blocare a banilor i-a uimit până și pe polițiști
ACTUALITATE Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență
20:12
Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență
ACTUALITATE CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor
19:29
CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor
ACTUALITATE Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor
18:59
Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
18:45
Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. Clipele pasionale au devenit un coșmar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Evz.ro
Misterul tunelului de sub Cetatea Făgărașului. Ce s-a descoperit și unde duce
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
5 moduri de a citi o carte mai repede
EXTERNE Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio
19:52
Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio
EXTERNE Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
18:21
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
SPORT Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
17:55
Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
ACTUALITATE Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
17:34
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
VIDEO SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
17:28
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
ACTUALITATE Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
17:09
Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi