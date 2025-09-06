Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă: „Am fost șocați”

Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă de această situație și s-au arătat „șocați”.

Ziua de vineri, 5 septembrie 2025, avea să aducă în spațiul public o nouă informație care să „zguduie” piața petrolieră. Filiala din România a gigantului petrolier OMV va fi afectată de măsura unor disponibilizări în masă. Presa străină relatase că grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV ar plănui să renunțe la 2.000 de angajați (din cei 23.000 la nivel global). Vezi AICI informațiile.

Peste o mie de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom, în România. În legătură cu aceste date legate de disponibilizările masive din companie, reprezentanții OMV Petrom au precizat că ar fi esențială o structură organizațională „flexibilă si agilă”. Reprezentanții au menționat că deciziile sunt luate „în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”.

„Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”, au precizat reprezentanții companiei, într-un răspuns oficial către HotNews.

Pe de altă parte, sindicaliștii susțin că nu ar fi fost informați oficial în legătură cu planul de concedieri. Ei susțin că au aflat din presă despre această situație. Informația nu ar fi ajuns nici la Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, susține Răzvan Nicolescu, membru al consiliului.

„Am fost șocați vineri, când am citit știrea în presă”, a spus Florin Bercea, președintele Federației Sindicale FSLI Petrol Energie și prim-vicepreședintele sindicatului de la nivelul grupului OMV.

„Vă recomand să vă adresați conducerii executive a companiei noastre și biroului de presă pentru a clarifica situația. Informațiile prezentate în Austria privind 1.000 de concedieri la Petrom, în România, nu au fost prezentate membrilor Consiliului de Supraveghere. Nu cunosc dacă sunt reale, unde a fost luată o astfel de decizie și cum au ajuns astfel de informații la Viena”, a precizat Răzvan Nicolescu, pentru sursa citată.

Ce au transmis reprezentanții OMV Petrom?

„Evaluăm constant capacitatea noastră organizațională de a răspunde mediului – contextul de piață și tranziția energetică. O structură organizațională flexibilă și agilă este esențială într-un mediu în schimbare rapidă. Mediul curent este unul cu foarte multe provocări și, prin urmare, am intensificat programele de optimizare a costurilor la nivelul întregii organizații

Astfel de evaluări pot duce la ajustări ale modului în care funcționăm, inclusiv ajustări ale structurii organizaționale. Orice schimbare pe care o luăm în considerare are ca scop îmbunătățirea eficienței și agilității. Toate restructurările în OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie.

Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale si în strânsă consultare cu sindicatele”, au comunicat reprezentanții.

Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Energiei, intenționează să ceară companiei informații

Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Energiei, intenționează să ceară reprezentanților OMV Petrom din România mai multe informații. Ministrul a precizat că nu i-a fost comunicat oficial planul de concedieri.

