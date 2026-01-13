Peste 1.000 de angajați vor fi dați afară după ce s-a decis închiderea unei firme mari din România

Producătorul american de scaune auto Adient, cel mai mare din lume pe acest segment, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și declanșarea unui amplu proces de disponibilizări. Aproximativ 1.010 angajați vor fi afectați, iar producția urmează să fie oprită până la jumătatea anului 2027.

Decizia face parte dintr-un plan mai larg de restructurare, pe fondul dificultăților cu care se confruntă industria auto la nivel global. Adient susține că nu a identificat „nicio opțiune viabilă” pentru continuarea activității unității din Prahova, în contextul scăderii cererii și al presiunilor comerciale tot mai mari.

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești”, transmite compania.

Reprezentanții producătorului american mai precizează că decizia este necesară pentru menținerea competitivității pe termen lung.

„Acest demers a devenit necesar pentru a putea menține reziliența și competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață, coroborat cu o concurență în creștere”, mai scrie în comunicatul Adient.

Adient este prezentă în România din anul 2000 și are în total peste 5.800 de angajați, în șase unități de producție: Pitești, Ploiești, Bradu, Poiana Lacului, Craiova și Jimbolia.

În urmă cu circa doi ani era anunțat că Adient își va restructura operațiunile din Europa, prin eliminarea de posturi și transferul unor activități în țările unde cheltuielile cu mâna de lucru sunt mai mici, pentru a-și reduce costurile.

Noua rundă de disponibilizări și măsurile asociate vor genera un cost total estimat la 125 de milioane de dolari și urmează să fie finalizate până în anul fiscal 2027.

