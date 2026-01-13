Prima pagină » Actualitate » Peste 1.000 de angajați vor fi dați afară după ce s-a decis închiderea unei firme mari din România

Peste 1.000 de angajați vor fi dați afară după ce s-a decis închiderea unei firme mari din România

Bianca Dogaru
13 ian. 2026, 12:42, Actualitate
Peste 1.000 de angajați vor fi dați afară după ce s-a decis închiderea unei firme mari din România

Producătorul american de scaune auto Adient, cel mai mare din lume pe acest segment, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și declanșarea unui amplu proces de disponibilizări. Aproximativ 1.010 angajați vor fi afectați, iar producția urmează să fie oprită până la jumătatea anului 2027. 

Decizia face parte dintr-un plan mai larg de restructurare, pe fondul dificultăților cu care se confruntă industria auto la nivel global. Adient susține că nu a identificat „nicio opțiune viabilă” pentru continuarea activității unității din Prahova, în contextul scăderii cererii și al presiunilor comerciale tot mai mari.

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești”, transmite compania.

Reprezentanții producătorului american mai precizează că decizia este necesară pentru menținerea competitivității pe termen lung.

„Acest demers a devenit necesar pentru a putea menține reziliența și competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață, coroborat cu o concurență în creștere”, mai scrie în comunicatul Adient.

Adient este prezentă în România din anul 2000 și are în total peste 5.800 de angajați, în șase unități de producție: Pitești, Ploiești, Bradu, Poiana Lacului, Craiova și Jimbolia.

În urmă cu circa doi ani era anunțat că Adient își va restructura operațiunile din Europa, prin eliminarea de posturi și transferul unor activități în țările unde cheltuielile cu mâna de lucru sunt mai mici, pentru a-și reduce costurile.

Noua rundă de disponibilizări și măsurile asociate vor genera un cost total estimat la 125 de milioane de dolari și urmează să fie finalizate până în anul fiscal 2027.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău după doar 3 zile de consum excesiv de alcool?
ECONOMIE Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
13:34
Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
FLASH NEWS Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
13:29
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
13:08
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
FLASH NEWS Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
12:44
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
CONTROVERSĂ Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
12:38
Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
FLASH NEWS Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
12:24
Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe