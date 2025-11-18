O româncă a fost arestată în Italia. Femeia a încercat să dea foc vecinilor, inclusiv unui bebeluș

Momente de panică într-un bloc din Matera, Italia. O româncă în vârstă de 34 de ani a atacat o familie vecină folosind un spray inflamabil și o brichetă. Printre victime se afla și un copil de numai 12 ani.

Reacția rapidă a tatălui a împiedicat producerea unei tragedii. Agresoarea a fost arestată și dusă în penitenciarul din Taranto, autoritățile emițând și o măsură preventivă împotriva ei.

Potrivit polițiștilor italieni, incidentul a început când femeia a încercat să incendieze ușa locuinței vecinilor – un cuplu cu un copil mic. Ulterior, a direcționat flacăra spre cei trei, folosindu-se de un spray și brichetă. Tatăl copilului a intervenit imediat pentru a își proteja familia.

Vecinii au declarat că femeia devenise tot mai agresivă în ultimele săptămâni. Conflictele au escaladat după ce un geam fusese spart și femeia fusese rugată să ajute la curățenie. În loc să coopereze, ea ar fi amenințat și insultat vecinii, agitând o sticlă și scoțând un briceag, fapt care a speriat o vecină care ținea copilul în brațe.

Când poliția a ajuns la fața locului, femeia a încercat să fugă printr-o fereastră la etaj și a aterizat pe o saltea folosită ca amortizor.

Evadarea a eșuat, iar agenții au reușit să o rețină. La percheziția domiciliară au fost găsite sprayul și bricheta folosite în atac. Autoritățile au emis și o măsură de prevenție de tip „Avviso Orale”, un avertisment oficial destinat persoanelor considerate potențial periculoase, pentru a preveni noi episoade violente.

