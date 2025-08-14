Prima pagină » Actualitate » Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române

Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române

14 aug. 2025, 16:10, Actualitate
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române

Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, de la 1 ianuarie 2025 până în prezent. Traficul este monitorizat de un elicopter Airbus al Poliției Române, dotat cu radar și sistem de supraveghere aeriană. Acum, survolarea elicopterului care aparține poliției a devenit o obișnuință, arată Ziarul de Iași.

Periodic, traficul este supravegheat aerian de un elicopter Airbus al Poliției Române. Aparatul de zbor, dotat cu radar și sistem de supraveghere aeriană, identifică șoferii care nu respectă regulile de circulație. Județele Iași, Botoșani, Neamț, Bacău și Suceava sunt atent supravegheate. De la 1 ianuarie 2025 până în prezent, 283 de abateri la regimul rutier au fost identificate.

Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025

Zborurile efectuate de elicopterul Airbus fac parte dintr-un plan național de monitorizare aeriană a traficului, conform IPJ Iași. Aparatul de zbor este dotat cu un echipament FLIR prin intermediul căruia poate fi posibilă filmarea la mare distanță și transmiterea în direct a imaginilor către echipajele de la sol. O abatere constantă reprezintă depășirea neregulamentară. Conducătorii auto sunt amendați potrivit legii. Amenzile trebuie să fie achitate la direcțiile locale de taxe și impozite.

„Periodic, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași acționează, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I., astfel că traficul rutier este survolat şi supravegheat cu un elicopter dotat cu sistem de tip FLIR, pentru observarea electro-optică, cu transmiterea în timp real a imaginilor.

Aceste acțiuni au scopul de a preveni şi combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, în special combaterea depăşirilor neregulamentare și a comportamentului agresiv în trafic. Astfel, de la 1 ianuarie 2025 până în prezent, în contextul acțiunilor de survolare și supraveghere a traficului rutier derulate, polițiștii ieșeni au constatat 283 de abateri la regimul rutier”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)

