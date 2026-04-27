Petrecere cu final violent în Sectorul 4: șapte amenzi și intervenție în forță după atacul cu pietre asupra autospecialei poliției

În după-amiaza zilei de duminică, 26 aprilie, mai multe persoane care se aflau la o petrecere au atacat o autospecială a poliției cu pietre. Oamenii legi au intervenit în forță asupra petrecăreților, au folosit armamentul din dotare, dar și spray-ul lacrimogen, în cele din urmă aceștia au fost conduși la secția de poliție.

Ce amenzi au primit petrecăreții din Sectorul 4 care au atacat o mașină de poliție cu pietre

Petrecăreții din Sectorul 4 au fost amendați cu suma de 5.200 de lei, în total au fost aplicate șapte amenzi.

„În data de 26 aprilie 2026, polițiști din cadrul Secției 26 Poliție au intervenit la o adresă din Sectorul 4, ca urmare a unui apel prin SNUAU 112, care semnala tulburarea ordinii și liniștii publice, pe fondul difuzării de muzică la un volum ridicat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma constatării situației de fapt, au identificat opt persoane (patru femei, cu vârste cuprinse între 27 și 57 de ani, și patru bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani).

Șapte dintre acestea au fost sancționate contravențional, cu amenzi în valoare totală de 5.200 de lei, conform art. 2 pct. 1, 23 și 25 din Legea nr. 61/1991 (republicată)”, au precizat oamenii legii.

Un alt apel la 112 a fost efectuat pentru aceleași persoane

Ulterior, cineva a apelat din nou la numărul unic de urgență 112, pentru aceleași persoane. Pentru că nu s-au conformat solicitărilor oamenilor legii, aceștia au folosit spray iritant-lacrimogen din dotare și s-a dispus și folosire armamentului din dotare, fără a fi executat foc de armă.

„Persoanele în cauză au fost imobilizate și conduse la sediul subunității de poliție, pentru continuarea cercetărilor.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun” au mai precizat polițiștii.

