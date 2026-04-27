Putin îl asigură pe ministrul iranian de Externe că Moscova va face „totul” pentru a restabili pacea în Orientul Mijlociu

Vladimir Putin l-a asigurat, luni, la Sankt Petersburg, pe șeful diplomației iraniene că Rusia va face „totul” pentru a restabili pacea în Orientul Mijlociu, relatează BFMTV.

„Din partea noastră, vom face tot ceea ce servește intereselor dumneavoastră, intereselor tuturor popoarelor din regiune, pentru ca pacea să poată fi instaurată cât mai repede posibil”, a declarat președintele rus.

În cadrul unei întâlniri cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, Vladimir Putin și-a exprimat speranța că poporul iranian va trece cu bine peste ceea ce el a descris drept o „perioadă dificilă” și că pacea va triumfa.

Mojtaba Khamenei, mesaj pentru Putin

Liderul de la Kremlin a mai declarat, în cadrul întâlnirii cu ministrul de externe al Iranului, că a primit un mesaj din partea liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, relatează Inerfax.

„Săptămâna trecută am primit un mesaj de la liderul suprem al Iranului. Aș dori să vă rog să transmiteți cele mai sincere cuvinte de mulțumire pentru acest lucru și să confirmați că Rusia, la fel ca Iranul, intenționează să continue relațiile noastre strategice”, a declarat Putin luni.

Putin i-a urat liderului suprem al Iranului sănătate și toate cele bune.

Sursă video: TASS

Șeful diplomației iraniene acuză Washingtonul că a făcut ca negocierile să eșueze

În fața lui Putin, ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a acuzat Washingtonul că a făcut ca negocierile de pace să eșueze.

„Abordările americane au făcut ca precedentul ciclu de negocieri, în ciuda progreselor înregistrate, să nu-și atingă obiectivele din cauza unor cerințe excesive”, a denunțat Abbas Araghchi la Sankt Petersburg.

În timpul întâlnirii sale cu președintele rus la Sankt Petersburg, Abbas Araghchi a dat asigurări că țara sa rămâne „stabilă” și „robustă” în fața Statelor Unite.

Întâlnirea lui Putin cu Arakchi are loc la Biblioteca Prezidențială din Sankt Petersburg.

Din partea rusă, la întâlnire participă ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov și șeful Serviciului Principal de Informații al Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Igor Kostiuikov.

Din delegația iraniană fac parte, pe lângă Arakchi, și vice-ministrul de externe al Iranului, Kazem Garib-Abadi, precum și ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali.

Anterior, purtătorul de cuvânt al șefului statului rus, Dmitri Peskov, a subliniat importanța acestei întâlniri.

„Importanța acestei discuții este greu de supraestimat, având în vedere evoluția situației din jurul Iranului și din Orientul Mijlociu”, a declarat Peskov jurnaliștilor luni.

