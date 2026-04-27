Sorin Grindeanu pleacă la Paris și se întâlnește cu șeful Parlamentului Franței. Care este programul vizitei

Președintele Partidului Social Democrat și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va avea o vizită la Paris miercuri 29 aprilie, 2026.

Sorin Grindeanu urmează să plece miercuri, 29 aprilie, la Paris pentru o întrevedere cu președintele Adunării Naționale a Republicii Franceze. Întâlnirea, programată în prima parte a zilei, face parte dintr-o serie de demersuri diplomatice menite să consolideze relațiile bilaterale dintre România și Franța.

Programul lui Sorin Grindeanu la Paris, întâlnire cu șeful Parlamentului Franței

09.00 – Întrevedere cu doamna Yaël Braun-Pivet, președintele Adunării Naționale a Republicii Franceze (128 Rue de l’Université, 75007 Paris, Franţa)

