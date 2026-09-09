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Petrișor Peiu analizează rezultatele înregistrate la testarea PISA. „Școala românească nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană”

Petrișor Peiu analizează rezultatele înregistrate la testarea PISA. „Școala românească nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană”
Petrișor Peiu analizează rezultatele înregistrate la testarea PISA / Sursa FOTO: Mediafax
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Rezultatele înregistrate de elevi la testarea PISA arată, în opinia lui Petrișor Peiu, nivelul actual al învățământului de la noi. În opinia liderului senatorilor AUR, la momentul actual, „școala românească nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană”.

Într-o postare pe social media, Peiu critică autoritățile pentru subvenționarea învățământului. El atrage atenția asupra riscurilor pe termen lung.

Peiu: „Din 2012 avem o scădere continuă”

Pentru senatorul AUR, „testele Pisa reprezintă o măsură internațională a performanței școlii”. Pornind de aici, el arată și ce rezultate au obținut elevii români.

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Iată rezultatele:

  1. Științe: media OCDE 482 puncte, Bulgaria 421, Cehia 490, Ungaria 480, Republica Moldova 422, Polonia 495, România 425;
  2. Matematică: media OCDE 463 puncte, Bulgaria 405, Cehia 477, Ungaria 459, Republica Moldova 410, Polonia 484, România 419;
  3. Citire (înțelegere a unui test): media OCDE 461 puncte, Bulgaria 387, Cehia 468 , Ungaria 452, Republica Moldova 404, Polonia 482, România 413.

Avem antepenultima performanță școlară din Europa, mai rău ca noi stând doar Republica Moldova și Bulgaria! Cel mai bun nivel l-a atins România în 2012, de atunci avem o scădere continuă”, scrie pe Facebook Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, rezultatele „trebuie interpretate corect – școala noastră (gimnaziu plus școală primară) nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană sau occidentală (OCDE) a copiilor care o urmează. Simplu”.

Care sunt cauzele obținerii unor rezultate atât de slabe? Tot Petrișor Peiu explică:

„Cea mai mică finanțare a educației din UE, cea mai mică pondere a absolvenților de facultate din UE (mediul contează enorm), cel mai mare număr de copii/profesor din UE, cel mai scurt timp petrecut la școală de un copil din Europa, abandonarea totală a unei treimi din copii de către stat (cei din mediile defavorizate, din satele risipite și din orașele foarte mici).

Consecințele sunt dramatice: salariile românilor vor fi printre cele mai mici din lume, căci productivitatea muncii este direct proporțională cu nivelul de educație.

Sfat important pentru alegători: nu vă mai mirați de calitatea sub-mediocră a liderilor politici!”.

„Elevii români, scoruri sub media țărilor OCDE”

Elevii români care au participat la evaluarea PISA 2025 au obținut scoruri sub media țărilor membre OCDE. Aceste rezultate s-au înregistrat la Științe, Matematică, Lectură și Rezolvarea de probleme prin metode computaționale. Concluzia îi aparține Gabrielei-Nausica Noveanu, coordonator național PISA 2025. Potrivit acesteia, la evaluarea PISA 2025 au participat aproximativ 760.000 de elevi din întreaga lume, dintre care 7.725 de elevi din 322 de școli din România.

Ea a explicat că elevii români incluși în evaluare reprezintă aproximativ 172.000 de adolescenți de 15 ani, respectiv 76% din populația tinerilor de această vârstă. „Restul de 24% sunt acei tineri în afara școlii înscriși fie în clasa a VI-a sau mai jos sau excluși din evaluare conform criteriilor metodologice”.

Conform unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, pentru România, ca stat aflat în proces de aderare la OCDE, rezultatele trebuie analizate și în contextul nivelului de dezvoltare al țării și al decalajelor care trebuie recuperate.

Proporția elevilor cu performanțe ridicate (nivelul 5 sau 6) este: 2% la Științe, aproximativ 4% la Matematică și 1% la Lectură, față de mediile OCDE de 7%, 8% și, respectiv, 6%.

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