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Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”

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Victor Ponta a criticat  întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale. Fostul premier consideră că o astfel de discuție trebuia să aibă loc într-un cadru oficial și spune că șefa CCR trebuie să dea explicații.

Victor Ponta: Întâlnirea trebuia să aibă loc într-un cadru oficial

Victor Ponta a spus că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR a fost o decizie neinspirată. El consideră că un premier poate discuta cu președintele Curții Constituționale, dar o astfel de întrevedere trebuie să aibă loc oficial.

„Categoric este o decizie neinspirată a doamnei președinta CCR. Poți ca premier să discuți chiar și cu președintele CCR, dar o faci într-un cadru oficial. E o mare greșeală din partea șefei CCR”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Ponta invocă reacția președinților Curților de Apel

Fostul premier a făcut referire și la reacția celor 16 președinți de Curți de Apel. El a spus că situația nu poate fi ignorată și a susținut că reacțiile ar fi fost mult mai dure dacă un premier PSD ar fi avut o întâlnire asemănătoare.

„Am văzut și reacția tuturor celor 16 președinți de Curți de Apel, nu poate să treacă așa. Închipuiți-vă că un prim-ministru PSD s-ar fi întâlnit, ce ar fi zis Fritz, Muraru?”, a adăugat Victor Ponta.

Victor Ponta cere explicații din partea șefei CCR

Victor Ponta a mai spus că președinta CCR trebuie să ofere o explicație clară. În opinia sa, situația poate afecta credibilitatea Curții Constituționale și nu poate rămâne fără consecințe.

„E o greșeală care nu poate să rămână fără consecințe. Ori doamna are mâine o explicație de bun-simț, ori e vorba de credibilitatea unei instituții foarte importante și nu pot rămâne lucrurile așa”, a mai declarat Victor Ponta, la România TV.

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CCR a venit astăzi, 16 august, cu o reacție la informațiile apărute în presă

Curtea Constituțională a României a venit astăzi, 16 august, cu un mesaj în care reacționează la informațiile apărute în spațiul public conform cărora Simina Tănăsescu, președinta CCR, și premierul demis Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Conform CCR, funcția de președinte vine și cu atribuții administrative și de reprezentare care implică întâlniri cu membrii guvernului pentru buna organizare a instituției.

„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, se arată în mesajul transmis de CCR.

Simina Tănăsescu: „Nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural”

În același comunicat, CCR spune că reperele etice și profesionale alături de conduita președintei Elena Tănăsescu ar trebui să excludă varianta în care șefa CCR își depășește atribuțiile funcției.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată. Totodată, conduita constantă și publică, precum și reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”, concluzionează comunicatul CCR.

Radu Miruță a declarat că nu știe detalii despre întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR

Radu Miruță a spus despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale că a aflat despre discuție din presă și că nu a apucat să vorbească direct cu premierul. Miruță consideră că trebuie aflat mai întâi ce au discutat cei doi, înainte să apară concluzii sau acuzații.

„Am citit doar în presă, nu am apucat să stau de vorbă cu primul-ministru. Contează care a fost subiectul acestor discuții. Acum 1-2 ani judecători ai CCR ieșeau din biroul lui Ciolacu și nu mai era o problemă adusă în spațiul public. Într-o țară în care guvernul e interimar, în care sunt atât de multe aspecte importante pe care se întâmplă dezinformare, în care partide votează împotriva înzestrării Armatei Române trebuie să tragem aer în piept și să vedem care sunt interesele României”, a declarat Radu Miruță, la B1.

Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge luni, 17 august, la Senat

Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni pentru „clarificarea situației” cu privire la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, potrivit unui anunț transmis duminică senatorilor.

Anunțul vine la puțin timp după ce senatorul Ninel Peia (PACE) a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor cu privire la întrevederea neoficială dintre Bolojan și președinta CCR. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.

Solicitarea a fost depusă duminică, 16 august, la Biroul Permanent al Senatului României. Demersul, sprijinit de peste o treime dintre membrii Senatului, vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc discuția din 14 august 2026 dintre premierul demis și președinta CCR precum și evaluarea eventualelor consecințe instituționale.

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