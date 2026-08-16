Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale. Fostul premier consideră că o astfel de discuție trebuia să aibă loc într-un cadru oficial și spune că șefa CCR trebuie să dea explicații.

Victor Ponta: Întâlnirea trebuia să aibă loc într-un cadru oficial

Victor Ponta a spus că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR a fost o decizie neinspirată. El consideră că un premier poate discuta cu președintele Curții Constituționale, dar o astfel de întrevedere trebuie să aibă loc oficial.

„Categoric este o decizie neinspirată a doamnei președinta CCR. Poți ca premier să discuți chiar și cu președintele CCR, dar o faci într-un cadru oficial. E o mare greșeală din partea șefei CCR”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Ponta invocă reacția președinților Curților de Apel

Fostul premier a făcut referire și la reacția celor 16 președinți de Curți de Apel. El a spus că situația nu poate fi ignorată și a susținut că reacțiile ar fi fost mult mai dure dacă un premier PSD ar fi avut o întâlnire asemănătoare.

„Am văzut și reacția tuturor celor 16 președinți de Curți de Apel, nu poate să treacă așa. Închipuiți-vă că un prim-ministru PSD s-ar fi întâlnit, ce ar fi zis Fritz, Muraru?”, a adăugat Victor Ponta.

Victor Ponta cere explicații din partea șefei CCR

Victor Ponta a mai spus că președinta CCR trebuie să ofere o explicație clară. În opinia sa, situația poate afecta credibilitatea Curții Constituționale și nu poate rămâne fără consecințe.

„E o greșeală care nu poate să rămână fără consecințe. Ori doamna are mâine o explicație de bun-simț, ori e vorba de credibilitatea unei instituții foarte importante și nu pot rămâne lucrurile așa”, a mai declarat Victor Ponta, la România TV.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

CCR a venit astăzi, 16 august, cu o reacție la informațiile apărute în presă

Curtea Constituțională a României a venit astăzi, 16 august, cu un mesaj în care reacționează la informațiile apărute în spațiul public conform cărora Simina Tănăsescu, președinta CCR, și premierul demis Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Conform CCR, funcția de președinte vine și cu atribuții administrative și de reprezentare care implică întâlniri cu membrii guvernului pentru buna organizare a instituției.

„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, se arată în mesajul transmis de CCR.