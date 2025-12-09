Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, acuză Guvernul de „ridicol” după publicarea listei pentru reforma companiilor de stat. Aceasta include firme aflate în insolvență, lichidare sau chiar inexistente.
Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, critică vehement anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind demararea „marii reforme” a companiilor de stat, după ce Guvernul a făcut publică o listă cu 17 societăți vizate pentru restructurare.
Potrivit lui Peiu, documentul include firme „fantomă”, inexistente în realitate sau aflate de ani de zile în insolvență ori lichidare. Senatorul AUR susține că lista respectivă ar demonstra faptul că miniștrii Transporturilor (Ciprian Șerban) și Energiei (Bogdan Ivan) „și-au bătut joc” de vicepremierul Gheorghiu și de premierul Bolojan. De altfel, așa cum a scris Gândul, mai mulți reputați economiști consideră că reforma pieței de energie este la originea actualei crize economice.
Mai mult, în finalul declarației, Petrisor Peiu acuză Executivul că „se umple de ridicol” și invocă ironic versurile lui George Bacovia:
„Prin asta eşti celebră-n Orient,
O, ţară tristă, plină de humor…”
În analiza sa, senatorul AUR enumeră mai multe societăți pe care le consideră „simple birouri cu câțiva angajați și datorii uriașe”:
„Toate aceste firme sunt, de fapt, fantome, ele nu există în realitate, ci doar pe hârtie”, afirmă Peiu.
În același document, Guvernul a inclus și companii mari, care se confruntă cu probleme structurale: CFR SA, CFR Călători, Metrorex, Tarom sau ELCEN, ultima având de recuperat aproximativ 1,5 miliarde lei de la Primăria Capitalei. Pe de altă parte, lista cuprinde și societăți profitabile, precum Oil Terminal, CNCIR și Tipografica Filaret SA, fapt despre care senatorul AUR îl crede că e lipsit de sens.
