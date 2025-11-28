Prima pagină » Știri politice » Petrișor Peiu a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion

28 nov. 2025, 13:38, Știri politice
Petrișor Peiu a fost ales președintele AUR / foto: Mediafax

Petrișor Peiu (58 de ani) a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern, devenind, practic, numărul 2 în partid, după George Simion. El i-a învins prin vot pe Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu, se arată în comunicatul formațiunii politice. De altfel, a fost întocmită și lista vicepreședinților.

Petrișor Peiu a fost ales prin vot intern în funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere AUR. Pentru această funcție au candidat, de altfel, Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu, relevă un comunicat al partidului.

Desemnarea conducerii și a vicepreședinților a avut loc în perioada 24-27, prin vot intern.

„În urma votului intern, membrii AUR au ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului”, se arată în comunicatul formațiunii politice.

Cine sunt vicepreședinții

De altfel, Andrei Gușă a fost desemnat ca vicepreședinte. Lista completă cu vicepreședinții AUR:

  • Adrian Axinia;
  • Răzvan Biro;
  • Ramona Bruynseels;
  • Mihai Enache;
  • Andrei Gușă;
  • Ramona Lovin;
  • Mugur Mihăescu;
  • Dumitrina Mitrea;
  • Sorin Muncaciu;
  • Valeriu Munteanu;
  • Gianina Șerban;
  • Dan Tanasă;
  • Georgiana Teodorescu;
  • Nicolae Vlahu.

Consiliul Național de Conducere (CNC) are dreptul de a alege candidatul formațiunii politice la funcție de președinte al țării, precum și pe cel la funcția de premier. De asemenea, CNC poate să coordoneze activitatea partidului între congrese și să exercite atribuțiile Congresului (în situații deosebite, fără alegerea președintelui partidului). Totodată, consiliul mai are dreptul să adopte și să modifice programul politic, statutul, denumirea, sigla şi semnul electoral.

Sursă foto: Mediafax / Alexandra Pandrea

