Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație. Cine răspunde pentru afacerea cu Rheinmetall?”

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu atrage atenția asupra faptului că România urmează să plătească peste 900 de milioane de euro companiei germane Rheinmetall pentru patru nave militare care ar urma să fie construite la Șantierul Naval Mangalia, cumpărat de aceeași companie pentru 138 de milioane de euro.

Parlamentarul susține că acest contract ar fi fost atribuit fără licitație de Guvernul Bolojan, ridicând întrebări serioase despre transparența procedurii și modul în care sunt cheltuiți banii publici.

„De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație: În luna august, România a plătit către Rheinmetall câteva sute de milioane de euro ca avans din valoarea contractelor primite. Din acest avans, firma germană a plătit 138 de milioane de euro pentru achiziția șantierului naval din Mangalia.

Rheinmetall trebuie să livreze, printre altele, patru nave care ar trebui produse la Șantierul Naval Mangalia: două vedete de intervenție pentru scafandri (84 mil. euro) și două nave de patrulare maritimă – OPV (836 mil. euro).

Deci, să recapitulăm: statul român va plăti către Rheinmetall peste 900 de milioane de euro pentru patru nave care se vor construi la un șantier naval cumpărat pentru doar 138 de milioane de euro de firma respectivă!

Contractul respectiv a fost acordat fără nicio licitație de Guvernul demis Bolojan. PSD a votat, în comisiile de apărare din Parlament, aprobarea acestui contract, cot la cot cu PNL, USR, UDMR.

În afară de opoziție, o mai fi vreo instituție a statului care să întrebe ceva?”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.