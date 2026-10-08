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Petrolul trece din nou de 100 de dolari pe baril. Ce ar putea însemna pentru prețurile carburanților din România

Elena Popescu
Petrolul trece din nou de 100 de dolari pe baril. Ce ar putea însemna pentru prețurile carburanților din România
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Prețul petrolului Brent a revenit peste pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, pe fondul intensificării atacurilor asupra transporturilor maritime din regiunea Golfului. 

Cotația petrolului Brent, referința pentru piețele internaționale, a crescut joi cu 1,33 dolari și a ajuns la 101,53 dolari pe baril, potrivit Reuters. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat, la rândul său, cu 1,11 dolari, până la 89,39 dolari pe baril.

Evoluția vine într-un moment în care investitorii urmăresc cu atenție securitatea transporturilor petroliere din Golf și, în special, situația din apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu energie.

Atacurile asupra petrolierelor împing prețurile în sus

În luna octombrie s-au intensificat atacurile asupra navelor care transportă petrol, ceea ce a amplificat riscurile pentru operatorii maritimi și producătorii din regiunea Golfului.

Un petrolier aflat în apropierea Qatarului a fost lovit de mai multe proiectile, incident soldat și cu victime, potrivit informațiilor din presa internațională.

Consecințele unor asemenea atacuri depășesc problema securității echipajelor. Crește riscul unor întârzieri ale transporturilor, iar companiile maritime pot fi nevoite să suporte costuri suplimentare pentru operarea și asigurarea navelor.

În centrul preocupărilor se află Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de principalele rute maritime internaționale. O perturbare prelungită a traficului prin această zonă poate afecta fluxurile de petrol către numeroase economii.

Rezervele strategice nu au oprit scumpirea petrolului

Creșterea cotațiilor vine în pofida măsurilor luate pentru diminuarea presiunilor de pe piața energetică. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a accelerat eliberarea unor cantități de petrol din rezervele strategice, cu scopul de a atenua efectele problemelor de aprovizionare.

Rezervele pot însă compensa doar temporar o parte din eventualele perturbări. Introducerea pe piață a petrolului depozitat nu echivalează cu o creștere permanentă a capacității mondiale de producție, iar eficiența măsurii depinde de amploarea și durata crizei.

Revenirea Brentului peste 100 de dolari pe baril arată că piața continuă să includă în preț riscul unor noi probleme în transportul petrolului.

Ce poate însemna pentru prețul benzinei și motorinei în România

Menținerea petrolului la cotații ridicate poate pune o presiune suplimentară asupra prețurilor carburanților și în Europa. În România, evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului se poate transmite treptat către prețurile benzinei și motorinei. Prețul final de la pompă nu este însă determinat exclusiv de petrol, ci și de cursul valutar, taxele și accizele, precum și de costurile de rafinare, transport și distribuție.

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