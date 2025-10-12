Prima pagină » Actualitate » Piedone spune care sunt cele mai bune mere vândute de supermarketuri. Experimentul fostului șef al ANPC

12 oct. 2025, 14:53, Actualitate
Mulți români vor să știe dacă merele din supermarket sunt cu adevărat sănătoase sau, așa cum se tem unii, ne otrăvesc. Cristian Popescu Piedone, până de curând șeful ANPC, a făcut un experiment interesant prin care a vrut să arate oamenilor care sunt cele mai bune mere și, mai ales, cum se prezintă cele din import, după trecerea prin „testul” său, scrie CANCAN.RO.

Din păcate, nu întotdeauna produsele de pe rafturi, frumos ambalate și lucioase, sunt și cele mai bune.

Uneori, tocmai acel produs care pare natural și lipsit de riscuri ascunde surprize neplăcute.

Cristian Popescu Piedone a lămurit definitiv dilema alegerii celor mai potrivite mere.

Pe pagina personală de Facebook, el a încărcat mai multe materiale video în care analizează alimentele de zi cu zi și le explică oamenilor ce este bun și ce ar trebui evitat.

În materialul despre mere, Piedone a colindat marile magazine din retail și a cumpărat soiuri diferite de mere, atât românești, cât și de import. Printre altele, a vrut să observe diferențele dintre mere, de la aspect și gust până la miros și consistență. De exemplu, analizând aspectul, fostul șef de la Protecția Consumatorului a remarcat luciul artificial al cojii și textura nefirească a fructului, două semne care pot indica tratamente chimice menite să prelungească durata de viață a merelor.

Comparând produsele între ele, Piedone a remarcat că, după ce sunt tăiate, unele mere se oxidează mai repede, iar altele au un miez sticlos, semn că au fost tratate cu substanțe pentru conservare.

„Trebuie să știm fiecare dintre noi ce mâncăm sau ce ni se oferă, mai exact, să mâncăm. Începând de astăzi, în fiecare săptămână vă voi prezenta experimente.

Astăzi am ales merele. Merele de import, merele bio și merele românești. Veți vedea diferența între goldenul românesc, ionatanul românesc, curat, netratat, nevopsit, neuns cu ceară, dar sănătos. Și merele de import. Import Italia, import Franța, import Grecia.

Aceste mere sunt importate din Italia. Vedeți ce roșii și frumoase sunt? Le vom pune la copt și o să vedeți rezultatul. Suntem efectiv păcăliți. Dispare culoarea, parte dintre ele pe anumite loturi, care este inadmisibil, și rămâne ceara, rămâne colorantul. Cele din Ungaria sunt efectiv stropite, vopsite cu colorant și date cu ceară. Este o ceară pe care noi o mâncăm. Experimentul numărul 1, uitați cum arată. După 15 minute de coacere”, spune Piedone în prima parte a clipului postat pe Facebook.

Experimentul care lămurește totul

În experimentul realizat, Piedone arată că merele românești sunt cele mai bune și din acest motiv recomandă să cumpărăm de la producători/importatori locali.

Merele românești nu au nicio urmă de ceară și nu se micșorează după ce le pui la copt într-o tavă.

„Băgați și două mere ionatane și două mere golden românesc. Intactă culoarea, intactă compoziția și, în special, bune de mâncat. În schimb, cele din import își schimbă culoarea, își schimbă gustul și dintr-un măr mai rămâne un merișor mic, mic, mic.

Faceți și dumneavoastră aceste experimente acasă și vedeți dacă am dreptate sau nu. Pentru astăzi, atât! Săptămâna viitoare voi veni cu alte produse. Să învățăm ce mâncăm, să știm ce cumpărăm. Sănătatea aparține fiecăruia dintre noi. Nu vrem să fim înșelați”, a transmis Piedone.

