Firma lui Piperea se află printre cele 5 case de avocatură pe care ANCOM le-a selectat pentru contestarea reformei guvernamentale

Sindicaliștii din ANCOM(Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații), companie de stat cu autofinanțare, vor să se pună la adăpost de reforma austerității. S-au întâlnit cu casa de avocatură Piperea și Asociații. Avocatul Gheorghe Piperea este și europarlamentar AUR și unul dintre contestatarii declarați ai măsurile fiscale propuse de Ilie Bolojan.

Angajații companiei au fost anunțați de președintele sindicatului, Radu Dinu, că au început consultările cu privire la contracararea impunerii măsurilor de austeritate de către guvernul condus de Bolojan, scriu ziariștii de la snoop.ro.

Piperea & Asociații, Stoica și Asociații, Bulboacă și Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) și Isabela Popa (cabinet individual) sunt entitățile care au fost „selectate pentru experiența lor în litigii de muncă și notorietatea profesională”.

Proiectul de reformă atrage după sine o reducere de 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport administrativ și logistic, scăderi salariale de până la 30% și eliminarea primelor și bonusurilor pentru șefi până la finalul lui 2028.

Întrebat de ziariștii de la snoop.ro dacă nu intervine un conflict de interese în cazul în care ar fi reprezentați de un politician activ, liderul sindical a declarat că a luat în calcul și acest aspect, însă este mai important să aibă avocați buni.

„Ideea noastră principală e să lucrăm cu o casă de avocatură care să ne crească șansele de a câștiga procesul și de a invoca excepția de neconstituționalitate a legii”, a declarat pentru Snoop.

Șeful sindicaliștilor din ANCOM a mai spus că decizia se va lua prin vot comun, până la finalul acestei săptămâni.

„Evaluăm ce șanse avem și dacă are vreun rost să apelăm și la Avocatul Poporului. Am trimis deja sesizări la Guvern, la Parlament, la reprezentanța în România a Comisiei Europene și chiar la Comisia Europeană.”

ANCOM este condusă din 2023 de Valeriu Zgonea, are 659 de angajați și un salariu mediu net de 12.934 de lei. Este o companie de stat autonomă, adică aparține statului, dar se autofinanțează.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări

Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?