Planurile Alinei Laufer la început de an 2026. ”Să slăbesc 8 kilograme”

Alina Laufer a dezvăluit ce planuri are la început de an 2026. Printre altele, blonda și-a propus să scape de câteva kilograme.



Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți de gemeni, un băiețel și o fetiță. Aceasta a născut prematur. Alina Laufer a devenit din nou mămică în toamna anului 2025. Ea a adus pe lume o fetiță care a primit numele Eden.

Alina Laufer a vorbit despre planurile pe care le are la început de an 2026. Vedeta a mărturisit, pentru click.ro, că își dorește să scape de kilogramele acumulate pe perioada alăptării.

Planurile Alinei Laufer la început de an 2026. ”Să merg la sală din nou, că am făcut pauză un an de zile”

”Ce să-mi doresc în 2026? Să fie toată lumea sănătoasă, copiii, Ilan, ai mei. Să merg la sală din nou, că am făcut pauză un an de zile, să slăbesc 8 kilograme pentru că am pus pe mine în perioada de alăptat…”, a spus Alina Laufer.

”Îmi mai doresc să-mi filmez rubrica de la Kanal D în continuare. Colegii mei au fost foarte amabili și au avut răbdare cu mine în perioada asta în care nu am putut filma”, a adăugat aceasta.