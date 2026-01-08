Planurile Alinei Laufer la început de an 2026. ”Să slăbesc 8 kilograme”

Alina Laufer a dezvăluit ce planuri are la început de an 2026. Printre altele, blonda și-a propus să scape de câteva kilograme.
Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți de gemeni, un băiețel și o fetiță. Aceasta a născut prematur. Alina Laufer a devenit din nou mămică în toamna anului 2025. Ea a adus pe lume o fetiță care a primit numele Eden.
Alina Laufer a vorbit despre planurile pe care le are la început de an 2026. Vedeta a mărturisit, pentru click.ro, că își dorește să scape de kilogramele acumulate pe perioada alăptării.
”Ce să-mi doresc în 2026? Să fie toată lumea sănătoasă, copiii, Ilan, ai mei. Să merg la sală din nou, că am făcut pauză un an de zile, să slăbesc 8 kilograme pentru că am pus pe mine în perioada de alăptat…”, a spus Alina Laufer.
”Îmi mai doresc să-mi filmez rubrica de la Kanal D în continuare. Colegii mei au fost foarte amabili și au avut răbdare cu mine în perioada asta în care nu am putut filma”, a adăugat aceasta.