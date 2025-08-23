Poliţiştii de frontieră de la Calafat au depistat 17 cetățeni din Africa și Asia când încercau să intre ilegal în România. Persoanele în cauză voiau să sară gardul stației de taxare. Acestea nu dețineau documentele necesare pentru a călători în Spaţiul Schengen.

Cei 17 cetățeni au încercat să pătrundă ilegal în România în ziua de vineri, 22 august 2025, în jurul orei 07:30. Polițiștii de Frontieră au intervenit rapid. Când au fost observați polițiștii, cetățenii au încercat să fugă pe un câmp, aproape de calea ferată. Au fost somați verbal, apoi a fost executat un foc de avertisment în plan vertical.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Calafat au depistat șaptesprezece cetățeni de origine afro-asiatică care nu dețineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen și au încercat să intre ilegal în România prin escaladarea gardului perimetral al stației de taxare. În data de 22.08.2025, în jurul orei 07.30, în urma unei colaborări cu personalul firmei care administrează podul Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au acționat în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin unde au fost observate mai multe persoane care încercau să escaladeze gardul perimetral. La vederea forțelor de ordine, persoanele au încercat să fugă pe un câmp, în apropierea căii ferate. Polițiștii au acționat conform procedurilor legale, adresând somații verbale, iar ulterior, pentru asigurarea perimetrului și prevenirea unor situații de risc, unul dintre agenți a executat un foc de avertisment în plan vertical, moment în care persoanele au fost oprite și imobilizate”, transmite Poliția de Frontieră.

17 cetățeni din Africa și Asia au încercat să intre ilegal în România

Cei 17 cetățeni din Africa și Asia au fost lăsați în apropierea stației de taxare de către un cetățean slovac. Aceștia au fost transportați cu un microbuz. Cetățenii au fost preluați de autoritățile bulgare.

„În urma verificărilor preliminare s-a stabilit faptul că persoanele respective fuseseră transportate de la Sofia cu un microbuz de către un cetățean slovac, care i-a lăsat în apropierea stației de taxare.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Poliției Transporturi Feroviare Calafat și al Poliției de Frontieră Bulgare, cooperarea transfrontalieră fiind esențială pentru succesul intervenției.

În urma unei întrevederi de frontieră, cei 17 cetățeni străini, șoferul microbuzului și mijlocul de transport au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor.

Poliția de Frontieră Română, împreună cu partenerii instituționali, va continua să acționeze ferm pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și pentru menținerea climatului de siguranță la frontierele țării”, transmite Poliția de Frontieră printr-un comunicat oficial.

Autorul recomandă:

Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie

UE ar trebui să sancționeze statele care instrumentalizează MIGRANȚII în scopuri politice, conform unui raport

TRAGEDIE în largul coastelor italiene: O barcă încărcată cu migranți s-a răsturnat lângă Lampedusa

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)