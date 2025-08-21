Prima pagină » Știri externe » Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie

Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie

21 aug. 2025, 20:01, Știri externe
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie

Pentru prima dată în ultimele decenii, în Statele Unite numărul de emigranți l-a depășit pe cel al imigranților, conform unui nou studiu Pew Research Center.

Tendința indică faptul că agenda președintelui Trump privind migrația îi determină pe oameni să plece – fie prin deportare, fie de bună voie.

Numărul de persoane din Statele Unite născute în străinătate – atât rezidenți legali, cât și ilegali – a scăzut cu aproape 1,5 milioane între ianuarie și iunie. În iunie, SUA găzduiau 51,9 milioane de imigranți, în scădere de la 53,3 milioane cu șase luni mai devreme.

Oficialii din Administrația Trump au aplaudat scăderea, afirmând că presiunile asupra serviciilor guvernamentale s-au diminuat și că piața muncii și-a revenit. Unii susținători ai politicii de reprimare a imigrației spun că nu s-a mers suficient de departe, notează The New York Times.

Unii experții prevăd consecințe economice și demografice negative pentru Statele Unite

Statele Unite au mai cunoscut o imigrație netă negativă în anii 1930, în timpul Marii Depresiuni, când între 400.000 și un milion de mexicani și mexicani americani au plecat, mulți în cadrul unor programe coercitive de repatriere.

Unii experții prevăd consecințe economice și demografice negative pentru Statele Unite dacă tendința persistă. Imigranții sunt o forță de muncă esențială în multe sectoare, iar dependența țării de ei crește pe măsură ce mai mulți baby boomers se pensionează.

„Avem din ce în ce mai mulți oameni de peste 65 de ani și care nu sunt în forța de muncă”, a spus Dowell Myers, profesor de demografie la Universitatea din California de Sud. „Un nou copil nu ne va ajuta timp de 20 de ani, dar un tânăr imigrant ne ajută imediat. Dacă dai cu un baros în forța de muncă, prin reducerea fluxurilor de imigranți, vom vedea cu toții consecințele în viața noastră de zi cu zi”.

Restaurantele, fermele și centrele de bătrâni se confruntă deja cu un deficit de forță de muncă care ar putea deveni mai pronunțat, a spus el.

Multe dintre aceste locuri de muncă sunt ocupate de imigranți fără acte.

Numărul acestora a ajuns la 14 milioane în 2023, potrivit Pew, sau 4% din populația totală a SUA și aproximativ un sfert din populația născută în străinătate.

În 2023 California avea cei mai mulți rezidenți neautorizați – 2,3 milioane – urmată îndeaproape de Texas, cu 2,1 milioane. Florida a avut cea mai mare creștere a numărului de imigranți fără acte – 700.000 – care au ridicat totalul la 1,6 milioane.

Până la jumătatea anului 2024, numărul de imigranți fără acte a continuat să crească într-un ritm rapid, înainte de a începe să scadă în urma schimbărilor de politică din 2025, potrivit unei analize preliminare Pew.

Aproximativ jumătate din cei 14 milioane de imigranți fără acte din 2023 se aflau în Statele Unite de mai bine de un deceniu, iar 4,6 milioane de copii născuți în SUA au părinți care se află în țară fără statut legal.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”

AfD a devenit cel mai POPULAR partid din Germania, conform unui nou sondaj. 67% dintre germani nu sunt mulțumiți de cancelarul Merz

Citește și

NEWS ALERT VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski
19:24
VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski
VIDEO J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei
17:36
J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei
ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
VIDEO J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
16:40
J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
BREAKING NEWS VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
16:10
VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
EXTERNE Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale
15:45
Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ