Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie

Pentru prima dată în ultimele decenii, în Statele Unite numărul de emigranți l-a depășit pe cel al imigranților, conform unui nou studiu Pew Research Center.

Tendința indică faptul că agenda președintelui Trump privind migrația îi determină pe oameni să plece – fie prin deportare, fie de bună voie.

Numărul de persoane din Statele Unite născute în străinătate – atât rezidenți legali, cât și ilegali – a scăzut cu aproape 1,5 milioane între ianuarie și iunie. În iunie, SUA găzduiau 51,9 milioane de imigranți, în scădere de la 53,3 milioane cu șase luni mai devreme.

Oficialii din Administrația Trump au aplaudat scăderea, afirmând că presiunile asupra serviciilor guvernamentale s-au diminuat și că piața muncii și-a revenit. Unii susținători ai politicii de reprimare a imigrației spun că nu s-a mers suficient de departe, notează The New York Times.

Unii experții prevăd consecințe economice și demografice negative pentru Statele Unite

Statele Unite au mai cunoscut o imigrație netă negativă în anii 1930, în timpul Marii Depresiuni, când între 400.000 și un milion de mexicani și mexicani americani au plecat, mulți în cadrul unor programe coercitive de repatriere.

Unii experții prevăd consecințe economice și demografice negative pentru Statele Unite dacă tendința persistă. Imigranții sunt o forță de muncă esențială în multe sectoare, iar dependența țării de ei crește pe măsură ce mai mulți baby boomers se pensionează.

„Avem din ce în ce mai mulți oameni de peste 65 de ani și care nu sunt în forța de muncă”, a spus Dowell Myers, profesor de demografie la Universitatea din California de Sud. „Un nou copil nu ne va ajuta timp de 20 de ani, dar un tânăr imigrant ne ajută imediat. Dacă dai cu un baros în forța de muncă, prin reducerea fluxurilor de imigranți, vom vedea cu toții consecințele în viața noastră de zi cu zi”.

Restaurantele, fermele și centrele de bătrâni se confruntă deja cu un deficit de forță de muncă care ar putea deveni mai pronunțat, a spus el.

Multe dintre aceste locuri de muncă sunt ocupate de imigranți fără acte.

Numărul acestora a ajuns la 14 milioane în 2023, potrivit Pew, sau 4% din populația totală a SUA și aproximativ un sfert din populația născută în străinătate.

În 2023 California avea cei mai mulți rezidenți neautorizați – 2,3 milioane – urmată îndeaproape de Texas, cu 2,1 milioane. Florida a avut cea mai mare creștere a numărului de imigranți fără acte – 700.000 – care au ridicat totalul la 1,6 milioane.

Până la jumătatea anului 2024, numărul de imigranți fără acte a continuat să crească într-un ritm rapid, înainte de a începe să scadă în urma schimbărilor de politică din 2025, potrivit unei analize preliminare Pew.

Aproximativ jumătate din cei 14 milioane de imigranți fără acte din 2023 se aflau în Statele Unite de mai bine de un deceniu, iar 4,6 milioane de copii născuți în SUA au părinți care se află în țară fără statut legal.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”