Polițistul Andrei Jianu, PREMIAT de ministrul de Interne cu salariu de merit, după ce a intervenit în cazul livratorului asiatic. Câți bani va primi

Polițistul Andrei Jianu, de la Secția 7, a fost premiat de ministrul de Interne Cătălin Predoiu cu o majorare salarială, după ce a intervenit, în afara orelor de program, în cazul de agresiune asupra unui livrator asiatic, au transmis surse din Poliție pentru Mediafax. O majorare salarială au primit și jandarmii care au intervenit pentru imobilizarea bărbatului care a agresat două femei, în tramvaiul 32.

Agentul de poliție Andrei Jianu va primi salariu de merit timp de șase luni pentru că a intervenit, în afara orelor de program, să salveze un livrator asiatic din mâinile unui agresor. Suma pe care o va primi în plus reprezintă 50% din salariul de bază, au precizat sursele citate, pentru Mediafax.

Andrei Jianu a intervenit în seara zilei de 26 august, când pleca de la muncă, în momentul în care un livrator din Bangladesh era lovit de un tânăr, în timp ce filma cu telefonul mobil. Livratorul i-a cerut lui Andrei Jianu, în limba engleză, să cheme poliția, iar acesta i-a răspuns: ”I am the police”.

Polițistul Adrian Jianu a povestit, într-o declarație dată în fața Secției 7 de Poliție, cum, la momentul intervenției, el pleca de la serviciu și se afla în apropierea secției. El i-a chemat pe colegii săi, care l-au ajutat să-l încătușeze pe agresor și să-l ducă, ulterior, la sediu.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era agresat fizic de către alta, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor.

Acesta auzindu-mă a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei, fiind în fața secției de Poliție, urmând a intra în schimbul trei. M-au auzit și au venit ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a afirmat polițistul Andrei Jianu.

„Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței și cum l-a lovit de asemenea cu picioarele. Mă aflam pe trotinetă, mergeam spre casă, s-a nimerit să fiu la momentul potrivit, la locul potrivit”, a mai precizat Andrei Jianu.

Incidentul recent nu este prima dată când polițistul Andrei Jianu a intervenit pentru a gestiona o nedreptate în timpul său liber. Acesta a relatat că, în urmă cu doi ani, i-a ajutat pe colegii săi să prindă un infractor.

„S-a mai întâmplat cred că acum doi ani, când veneam la Secția de Poliție să intru la muncă, un cetățean era alergat de către colegii mei, fugea de ei. S-a nimerit să fiu acolo, l-am imobilizat și a fost totul ok”, a declarat agentul.

FOTO: Mediafax

