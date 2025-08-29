Reacții la Iași, după pumnul în față primit de livratorul asiatic. Ce a declarat mediul academic

Atacul asupra cetățeanului asiatic readuce în prim-plan tensiunile sociale generate de imigrația forței de muncă. Un cadru universitar din Iași avertizează că România nu-și permite să respingă soluțiile ce îi susțin dezvoltarea și explică acest lucru în cifre, potrivit Ziarul de Iași.

Amintim că, un livrator asiatic a fost agresat marți seara, în Sectorul 2 din București, într-un atac cu motivație rasială. Tânărul originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față de un individ care i-a reproșat că „invadează” România. Incidentul a fost surprins de un polițist aflat în zonă, care a intervenit rapid și l-a reținut pe agresor.

Conform Biroului de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, „la data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, Sector 2, din motive rasiale şi xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul ţării, inculpatul a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate, cetăţean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feţei, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”.

Reacția mediului academic din Iași nu a întârziat.

