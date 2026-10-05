Fostul premier Victor Ponta explică, într-o scurtă analiză, că nivelul la care se împrumută România a atins un nivel alarmant, iar datoria publică este un butoi cu pulbere. Astfel, de la nivelul de 9 miliarde de lei dobânzi în anul 2014, în prezent achităm doar pe dobânzi 60 de miliarde de lei. Ca un efect piramidal, nivelul acestora va crește în 2027, mai atrage atenția liderului grupului Uniți pentru România.

Creștere de 10 miliarde euro în 1o ani

Într-un comentariu publicat pe contul său de socializare, însoțit și de două grafice, politicianul avertizează că în doar 10 ani, dobânzile anuale la care se împrumută România au crescut cu 10 miliarde de Euro.

În 2014, Guvernul plătea anual 9 miliarde de lei în dobânzi (în scădere față de anul precedent). Dar au venit „Puie Monta”

O strategie falimentară

În comentariul său, fostul președinte PSD mai arată că deficitul nu poate fi redus exclusiv prin mărirea de taxe și prețuri la energie. Victor Ponta lansează și un atac voalat la ceea ce numește progagandă #rezist, acuzând-o că nu oferă soluții viabile. Mai mult, aceasta ar acoperi problemele reale care ne-au dus la criza economică.

Dacă pornești de la această realitate dură, înțelegi că singura soluție de salvare este creșterea și dezvoltarea economiei românești! Dacă doar crești taxele și prețurile la energie și lași firmele neplătite, degeaba „reduci deficitul”: cresc dobânzile și, până la urmă, tot pe pierdere ești!

Cifrele adevărate nu pot fi acoperite de propaganda #rezist #rezist

Reamintim că, duminică, fostul lider social-democrat a lansat un avertiment extrem de dur privind riscul ca țara noastră să se îndrepte spre faliment.