Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”

Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”

Flavius Niculescu
Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul prim-ministru Victor Ponta a postat duminică, 11 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un nou mesaj la adresa liderului USR, Dominic Fritz, pe care îl acuză de tupeu, aroganță, minciună și sfidare. Ponta spune că „neamțul” Fritz „a depășit orice român” când vine vorba de astfel de comportamente. Reacția sa vine la o zi după ce fostul primar al Timișoarei a publicat, tot pe Facebook, un text intitulat „Șantierul Naval Mangalia-2 Mai a fost salvat”, în care îi lăuda pe colegii săi de partid, miniștrii interimari Radu Miruță și Irineu Darău, că „au reușit ceea ce PSD-iștii spuneau că e imposibil”. Unul dintre comentariile care au apărut la postarea lui Fritz a fost scris chiar de Victor Ponta, care îl acuza pe liderul USR că promovează, drept succes politic, o operațiune care, în realitate, înseamnă pierderea controlului statului român asupra șantierului naval.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Șantierul Naval Mangalia a fost salvat” / „Este cel mai plin de minciuni mesaj pe care l-am văzut vreodată în politică”

Mesajul publicat duminică de Victor Ponta vine după schimbul dur de replici care a avut loc în ziua precedentă, chiar în secțiunea de comentarii a postării publicate de Dominic Fritz. Fostul premier spunea că „este cel mai plin de minciuni mesaj pe care l-a vazut vreodată în politică”, cu mențiunea că „a văzut multe”.

O zi mai târziu, Ponta scrie pe Facebook„neamțul Fritz a depășit orice „român” în tupeu, aroganță, minciună și sfidare” și atașează, în conținutul postării publicate, două capturi de ecran care rezumă scandalul izbucnit în urmă cu 24 de ore.

Postare publicată de Victor Ponta pe Facebook – 11 octombrie 2026

Cum a izbucnit un megascandal online între fostul premier Victor Ponta și liderul USR, Dominic Fritz

După ce Fritz i-a felicitat pe colegii săi de partid, Radu Miruță și Irineu Darău, amândoi miniștri în Guvernul demis al lui Ilie Bolojan, pentru finalizarea procedurii de vânzare a șantierului, Ponta l-a acuzat pe liderul USR că prezintă drept un succes politic o operațiune care, în realitate, presupune pierderea controlului statului român asupra șantierului.

„Acesta este cel mai plin de minciuni mesaj pe care l-am vazut vreodată în politică (și am văzut multe). Cică «au salvat santierul»! L-au «salvat» ca e închis și oamenii dați afară; înainte Statul Român avea 51% și acum e al lui Rheinmetall in totalitate; și cei 138 de milioane euro date lui Damen (nu statului roman) sunt date din banii de SAFE împrumutați de Statul Român”, a scris fostul premier PSD.

Controversa apare după ce CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia şi liderul pieţei de restructurare şi insolvenţă din România, a anunțat vineri vânzarea şantierului, în urma procedurii de licitaţie, la preţul de 138.034.320,47 de euro, fără TVA. Câştigătorul licitaţiei este Rheinmetall Real Estate România SRL. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.

Comentarii 1
  • Bolboaca Emil

    Are dreptate doar parțial. Aroganță este apanajul PSD-ului, vezi Năstase, Dragnea, Grindeanu și cred că pe ultimul loc Ponta. Dacă toți acestea n-ar fi români, atunci ar avea dreptate în totalitate.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei
16:00
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei
FLASH NEWS Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
15:11
Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
INEDIT Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
14:44
Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
FLASH NEWS Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
14:21
Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
CONTROVERSĂ „Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
13:56
„Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
SCANDAL Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
13:40
Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
REACȚIE Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”
16:41
Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”
CONTROVERSĂ Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
16:34
Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
CONTROVERSĂ Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski
16:12
Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski
AVERTISMENT Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad
15:31
Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad
FLASH NEWS Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
14:42
Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
ANCHETĂ Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra
14:40
Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra

Cele mai noi

Trimite acest link pe