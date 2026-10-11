Fostul prim-ministru Victor Ponta a postat duminică, 11 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un nou mesaj la adresa liderului USR, Dominic Fritz, pe care îl acuză de tupeu, aroganță, minciună și sfidare. Ponta spune că „neamțul” Fritz „a depășit orice român” când vine vorba de astfel de comportamente. Reacția sa vine la o zi după ce fostul primar al Timișoarei a publicat, tot pe Facebook, un text intitulat „Șantierul Naval Mangalia-2 Mai a fost salvat”, în care îi lăuda pe colegii săi de partid, miniștrii interimari Radu Miruță și Irineu Darău, că „au reușit ceea ce PSD-iștii spuneau că e imposibil”. Unul dintre comentariile care au apărut la postarea lui Fritz a fost scris chiar de Victor Ponta, care îl acuza pe liderul USR că promovează, drept succes politic, o operațiune care, în realitate, înseamnă pierderea controlului statului român asupra șantierului naval.

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„Șantierul Naval Mangalia a fost salvat” / „Este cel mai plin de minciuni mesaj pe care l-am văzut vreodată în politică”

Mesajul publicat duminică de Victor Ponta vine după schimbul dur de replici care a avut loc în ziua precedentă, chiar în secțiunea de comentarii a postării publicate de Dominic Fritz. Fostul premier spunea că „este cel mai plin de minciuni mesaj pe care l-a vazut vreodată în politică”, cu mențiunea că „a văzut multe”.

O zi mai târziu, Ponta scrie pe Facebook că „neamțul Fritz a depășit orice „român” în tupeu, aroganță, minciună și sfidare” și atașează, în conținutul postării publicate, două capturi de ecran care rezumă scandalul izbucnit în urmă cu 24 de ore.

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După ce Fritz i-a felicitat pe colegii săi de partid, Radu Miruță și Irineu Darău, amândoi miniștri în Guvernul demis al lui Ilie Bolojan, pentru finalizarea procedurii de vânzare a șantierului, Ponta l-a acuzat pe liderul USR că prezintă drept un succes politic o operațiune care, în realitate, presupune pierderea controlului statului român asupra șantierului.

„Acesta este cel mai plin de minciuni mesaj pe care l-am vazut vreodată în politică (și am văzut multe). Cică «au salvat santierul»! L-au «salvat» ca e închis și oamenii dați afară; înainte Statul Român avea 51% și acum e al lui Rheinmetall in totalitate; și cei 138 de milioane euro date lui Damen (nu statului roman) sunt date din banii de SAFE împrumutați de Statul Român”, a scris fostul premier PSD.

Controversa apare după ce CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia şi liderul pieţei de restructurare şi insolvenţă din România, a anunțat vineri vânzarea şantierului, în urma procedurii de licitaţie, la preţul de 138.034.320,47 de euro, fără TVA. Câştigătorul licitaţiei este Rheinmetall Real Estate România SRL. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.