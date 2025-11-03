Ponta îi ia APĂRAREA lui Georgescu după boicotul alegerilor: Nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice

Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după ce Călin Georgescu a anunțat că va boicota alegerile pentru Primăria Capitalei. Ponta susține că liderul suveranist „rămâne consecvent principiilor sale”, spre deosebire de politicienii care „își schimbă convingerile ca pe șosete”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta afirmă că decizia lui Călin Georgescu de a boicota scrutinul este un gest de demnitate și independență:

„Călin Georgescu rămâne consecvent principiilor și ideilor sale; bune sau rele, nu le schimbă «ca pe șosete», așa cum fac majoritatea politicienilor aflați acum la putere.”

Fostul premier a mers mai departe și a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi consideră responsabili de „compromiterea” lui Georgescu:

„Călin Georgescu, în sfârșit, nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau «sorbit» de vampirii și lipitorile politice și mediatice — aceia care l-au «bocit”» cu lacrimi de crocodil, l-au invitat la emisiuni doar pentru audiență înșelătoare, s-au fotografiat cu el doar ca să transfere voturi, i-au pus «poza în fereastră» ca să-i fure «pensiunea», l-au negociat și vândut de atâtea ori! Era momentul ca acești vampiri politici și lipitorile lor mediatice să mai primească, în sfârșit, una peste ochi!”

Liderul suveranist a transmis, recent, că nu recunoaște legitimitatea actualului proces electoral și că nu va susține niciun candidat la Primăria București.

„Nu refuz, dar nu pot crede în aceste alegeri. Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București”, a spus Călin Georgescu.

SURSE FOTO: Mediafax foto

