Prima pagină » Actualitate » Daniel Băluță acuză aranjamente de culise în favoarea lui Ciprian Ciucu: „E greu să compari o mărgică cu o școală, cu un metrou”

02 dec. 2025, 15:03, Actualitate
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a criticat vehement decizia lui Vlad Gheorghe de a se retrage din cursa electorală și de a-l susține pe candidatul PNL. Primarul sectorului 4 acuză „combinațiile politice” și punctează faptul că bucureștenii vor vota după rezultate, nu după jocuri de culise.

Marți dimineață, retragerea din cursa pentru alegerile locale din 7 decembrie a candidatului independent Vlad Gheorghe a relansat lupta pentru Primăria Capitalei.

Băluță, săgeți otrăvite către Ciprian Ciucu

În opinia lui Daniel Băluță, candidatul social-democrat pentru funcția de primar general, vestea trădează o înțelegere de culise care îl favorizează pe principalul său contracandidat, liberalul Ciprian Ciucu.

„Tipul acesta de aranjamente, combinații și permutări nu are cum să aibă un efect pozitiv. Este destul de greu să poți compara o mărgică cu o școală, cu un metrou, cu un spital. Lipsa de rezultate încearcă de foarte multe ori să fie ascunsă prin aceste tipuri de provocări politice. Realitatea este simplă: ne aflăm într-un loc unde va fi o școală. La școală învățăm un lucru foarte simplu: viața se măsoară în rezultate. Competitivitatea nu are legătură cu rezultatele, iar politicul nu are ce să caute într-o asemenea competiție”, a spus social-democratul.

Retragerea lui Vlad Gheorghe

Marți dimineață, Vlad Gheorghe, candidat independent pentru Primăria Capitalei, a anunțat că se retrage din cursa electorală în favoarea liberalului Ciprian Ciucu. În acest context, el a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă „un primar extremist”.

„După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologie pe care le-am avut, vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Capitalei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști”, a declarat Gheorghe.

Ping pong electoral: După ce Drulă a insistat ca Ciprian Ciucu să se retragă din cursa pentru PMB, acum liberalul îi cere lui Drulă să renunțe

Daniel Băluță: „Sunt ȚINTA numărul 1 în campania electorală”

