Ipocrizia USR. Cere PSD să-și retragă secretarii de stat, dar nici USR-știi nu și-au retras oamenii când au doborât guvernul Cîțu, cu voturile AUR. Gândul publică documentele

Social democrații și-au retras miniștrii din guvernul condus de Ilie Bolojan, iar președintele Nicușor Dan a semnat demisiile acestora. Criza politică se adâncește, premierul a preluat și interimatul la Ministerul Energiei. Se fac și desfac noi guverne, o moțiune de cenzură a PSD plutește în aer, dar reprezentanții USR au o altă mare „grijă”.

Acum, USR cere PSD să își retragă și toți secretarii de stat, dar pare că memoria le joacă feste useriștilor.

În anul 2021, atunci când au „complotat” alături de AUR pentru a doborî guvernul condus de Florin Cîțu, miniștrii USR PLUS au demisionat. Dar USR PLUS nu și-au retras și secretarii de stat, iar aceștia au fost demiși de Cîțu.

Gândul prezintă prima pagină a Monitorului Oficial din data de 6 septembrie 2021. Atunci au fost publicate deciziile de demitere a secretarilor de stat USR PLUS, semnate de premierul Florin Cîțu.

2021. Cum s-a prăbușit Guvernul Cîțu

În data de 5 octombrie 2021, guvernul condus de Florin Cîțu a „căzut”. La baza prăbușirii a stat o moțiune de cenzură depusă de PSD.

Nu mai puțin de 281 de parlamentari au votat moțiunea de cenzură a social-democraților.

La data respectivă, acesta a fost cel mai mare vot cu care a fost demis un guvern al României.

Parlamentarii PNL și UDMR au fost prezenți, în acea zi, în plenul Parlamentului României, dar nu au votat.

În consecință, USR și AUR au votat această moțiune de cenzură depusă de social-democrați, iar guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis.

„În cele 8 luni de guvernare, miniștrii USR sunt cei care au făcut reforme. Aceasta este realitatea. Oricât veți rostogoli această retorică mincinoasă, USR va vota moțiunea de cenzură. Ne spuneți că USL 2.0. va continua. Pălăria de premier s-a dovedit mult prea mare pentru Florin Cîțu”, declara Dan Barna (ex-vicepremier USR) în ziua căderii guvernului Cîțu.

Înainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD, USR PLUS și-a pierdut secretarii de stat

În Monitorul Oficial al României – 8 septembrie 2021 – au fost publicate nu mai puțin de 26 (425 – 450) de decizii ale premierului de atunci al României, Florin Cîțu.

Premierul liberal Cîțu i-a acuzat direct pe reprezentanții USR PLUS că au negociat cu PSD și cu AUR.

Acesta a precizat că nu-i poate păstra pe secretarii de stat USR PLUS „după ce ei au negociat cu PSD și AUR și reprezintă interesele lor”.

USR PLUS și-a retras miniștrii din guvernul condus de Cîțu. A „uitat” de secretarii de stat

Deciziile de demitere ale secretarilor de stat USR PLUS au fost semnate de premierul Florin Cîțu după ce miniștrii USR PLUS se retrăseseră din guvern.

Situația este copy-paste cu cea în care ne răgăsim acum, când social-democrații și-au retras miniștrii din guvernul condus de Ilie Bolojan,

Klaus Iohannis semnase decretele prin care luase act de demisiile celor cinci miniștri USR PLUS și a vicepremierului Dan Barna.

Alături de Barna și-au depus demisiile și cei 5 miniștri USR PLUS.

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor

ministrul Transporturilor Ioana Mihăilă , ministrul Sănătății

, ministrul Sănătății Claudiu Năsui , ministru Economiei

, ministru Economiei Cristian Ghinea , ministrul Fondurilor Europene

, ministrul Fondurilor Europene Ciprian Teleman, ministrul Digitalizării

Miniștrii USR PLUS au demisionat după revocarea lui Stelian Ion, ministrul USR al Justiției

Miniștrii USR PLUS au demisionat după ce Florin Cîțu l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion.

Acesta a fost acuzat de premier că nu a vrut să avizeze programul de dezvoltare locală „Anghel Saligny”. Programul prevedea alocarea a 50 de miliarde de lei autorităților locale în următorii ani.

Numai că, după retragerea miniștrilor, USR PLUS a „uitat” să-și retragă și secretarii de stat, iar aceștia au fost demiși de premierul Cîțu.

Acum, după cum se poate constata, USR apare a avea „memoria scurtă” și nu mai amintește acel episod din anul 2021.

