PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”

Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) se apropie de data de finalizare a contractului, iar lucrările au ajuns la un stadiu de 83%, spune şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Constructorul austriac (PORR) a mobilizat în șantier 550 de muncitori și 170 utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%.

„A fost finalizată structura de rezistență la ambele galerii ale tunelului Momaia, în lungime de 1,35 km, iar acum sunt montate instalațiile de siguranță. În următoarele zile va începe turnarea betonului rutier pe căile de rulare din galerii. Se lucrează acum la: – așternerea asfaltului pe mai multe sectoare ale autostrăzii, – placa de suprabetonare a podului de la km 82+346 (au fost finalizate 11 din cele 12 poduri de pe traseu), – sistemele de scurgere a apei, – construcția clădirilor tehnice ale tunelului. Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este anul 2027, dar dacă se menține ritmul activităților și mobilizarea din șantier, este foarte posibil să fie deschisă anul viitor (2026) circulația și pe această secțiune (9,8 km) a autostrăzii Sibiu- Pitești”, anunţă Pistol.

Contractul are o valoare de 1,54 miliarde de lei (fără TVA) şi este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

