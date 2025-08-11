Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”

Cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin” dezvăluie o întâmplare tulburătoare din tinerețea părinților lui Vladimir Putin, oferind detalii puțin cunoscute despre viața liderului de la Kremlin.
Incidentul relatat în carte și preluat de publicația britanică Daily Star a avut loc pe când Mariei Șelomova (sau Marusia, cum era cunoscută în satul natal) avea doar 17 ani.
Vladimir Spiridonovici Putin, viitorul său soț, ar fi reacționat violent după ce tânăra nu i-a permis lui și prietenilor săi să intre în casa ei.
Potrivit mărturiilor, cei doi s-au cunoscut în 1928, în satul Pominovo, regiunea Tver. O localnică, Anfisa Kormilițîna, a povestit că refuzul Marusiei l-a înfuriat pe Vladimir, care a luat o furcă de lângă gard, a spart poarta și a lovit-o în față pe Maria. În urma loviturii încasate, tânăra a pierdut un ochi.
„Marusia a fugit până la gard, iar Volodka a spart poarta cu furca și a lovit-o direct în față”, a explicat Anfisa.
Pe atunci, o astfel de mutilare era considerată mare rușine pentru o fată, mulți întrebându-se dacă ea mai are vreo șansă să se căsătorească. Pentru a evita un scandal și urmările sale, rudele Marusiei l-au forțat pe Vladimir să o ia de soție. Cei doi au rămas împreună toată viața, având trei copii; dintre aceștia, doar unul a supraviețuit, actualul președinte al Federației Ruse.
Vorbind despre cele petrecute, Anfisa Kormilițîna a spus că Marusia tot timpul s-a simțit rușinată de ochiul ei de sticlă, evitând contactul vizual direct cu oamenii.
Tot ea a vorbit și despre comportamentul dur al tatălui liderului rus, Vladimir Spiridonovici Putin, cunoscut pentru glumele deplasate făcute la adresa fetelor din sat.
În declarațiile publice, președintele Putin a vorbit mereu frumos despre părinții săi, afirmând că nu și-a văzut niciodată tatăl în stare de ebrietate și nici nu l-a auzit înjurând vreodată. Totuși, autorii cărții „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin” spun că viața privată a acestuia este atent controlată și învăluită în mister.
Ambii părinți ai lui Vladimir Putin au murit înainte ca acesta să ajungă la conducerea țării; Marusia s-a stins din viață în 1998, iar Vladimir Spiridonovici, în 1999. Ei sunt înmormântați în cimitirul Serafimovskoie, din Sankt Petersburg.
