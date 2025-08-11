Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”

Cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin” dezvăluie o întâmplare tulburătoare din tinerețea părinților lui Vladimir Putin, oferind detalii puțin cunoscute despre viața liderului de la Kremlin.

Incidentul relatat în carte și preluat de publicația britanică Daily Star a avut loc pe când Mariei Șelomova (sau Marusia, cum era cunoscută în satul natal) avea doar 17 ani.

Ce l-a scos din sărite pe tatăl lui Vladimir Putin

Vladimir Spiridonovici Putin, viitorul său soț, ar fi reacționat violent după ce tânăra nu i-a permis lui și prietenilor săi să intre în casa ei.

Potrivit mărturiilor, cei doi s-au cunoscut în 1928, în satul Pominovo, regiunea Tver. O localnică, Anfisa Kormilițîna, a povestit că refuzul Marusiei l-a înfuriat pe Vladimir, care a luat o furcă de lângă gard, a spart poarta și a lovit-o în față pe Maria. În urma loviturii încasate, tânăra a pierdut un ochi.

„Marusia a fugit până la gard, iar Volodka a spart poarta cu furca și a lovit-o direct în față”, a explicat Anfisa.

Pe atunci, o astfel de mutilare era considerată mare rușine pentru o fată, mulți întrebându-se dacă ea mai are vreo șansă să se căsătorească. Pentru a evita un scandal și urmările sale, rudele Marusiei l-au forțat pe Vladimir să o ia de soție. Cei doi au rămas împreună toată viața, având trei copii; dintre aceștia, doar unul a supraviețuit, actualul președinte al Federației Ruse.

Vorbind despre cele petrecute, Anfisa Kormilițîna a spus că Marusia tot timpul s-a simțit rușinată de ochiul ei de sticlă, evitând contactul vizual direct cu oamenii.

Tot ea a vorbit și despre comportamentul dur al tatălui liderului rus, Vladimir Spiridonovici Putin, cunoscut pentru glumele deplasate făcute la adresa fetelor din sat.

În declarațiile publice, președintele Putin a vorbit mereu frumos despre părinții săi, afirmând că nu și-a văzut niciodată tatăl în stare de ebrietate și nici nu l-a auzit înjurând vreodată. Totuși, autorii cărții „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin” spun că viața privată a acestuia este atent controlată și învăluită în mister.

Ambii părinți ai lui Vladimir Putin au murit înainte ca acesta să ajungă la conducerea țării; Marusia s-a stins din viață în 1998, iar Vladimir Spiridonovici, în 1999. Ei sunt înmormântați în cimitirul Serafimovskoie, din Sankt Petersburg.

