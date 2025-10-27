Prima pagină » Actualitate » Povestea emoționantă a Acunei, tânăra din Belize care a venit de la 10.000 km pentru a studia Medicina Veterinară la Iași

Povestea emoționantă a Acunei, tânăra din Belize care a venit de la 10.000 km pentru a studia Medicina Veterinară la Iași

27 oct. 2025, 07:51, Actualitate
Povestea emoționantă a Acunei, tânăra din Belize care a venit de la 10.000 km pentru a studia Medicina Veterinară la Iași

Maite Acuna este o tânără din Belize, un stat din America Centrală, care a ales să studieze Medicina Veterinară la Iași. Fără să stea pe gânduri, a aplicat pentru o bursă în România, a fost acceptată, și-a făcut bagajele și a părăsit țara cu plaje spectaculoase pentru a-și urma visul. Acum, studenta în anul V a mărturisit de ce a ales acest oraș pentru studiile universitare, arată Ziarul de Iași.

Maite Acuna și-a deschis sufletul și a mărturisit care a fost motivul pentru care a ales să își urmeze studiile universitare în România. Tânăra din Belize, o țară cunoscută pentru peisajele spectaculoase și pentru clima tropicală, a ales să aplice online la o bursă din România. Fiind atrasă de Iași, spunând că a i s-a „părut cel mai verde oraș”, și-a luat inima în dinți și s-a înscris la bursă. Odată ce a fost acceptată, tânăra și-a făcut bagajele și a călătorit 10.000 de kilometri pentru a-și urma visul.

Tânăra din Belize care a ales să studieze în România, la Iași

În prezent, este studentă în anul V la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), urmând un program în limba română. Studenta s-a arătat deschisă către a cunoaște o nouă cultură. Orașul Iași i s-a „părut cel mai verde oraș”. Din acest motiv,  a ales să aplice pentru o bursă.

„Am găsit online o bursă pentru a studia în România și am aplicat. Am fost norocoasă să fiu acceptată. Am ales Iașul pentru că, atunci când am căutat imagini, mi s-a părut cel mai verde oraș. Iubesc natura și am fost foarte entuziasmată să descopăr o cultură nouă”, a spus studenta pentru sursa citată.

Fascinația a fost mare și când a luat contact, pentru prima oară, cu zăpada. Belize este o țară cu două sezoane (ploios și uscat), iar experiența din România a uimit-o. Prima ninsoare a marcat un moment special pentru tânără. De altfel, a vorbit și despre siguranța pe care o simte de când se află în Iași.

