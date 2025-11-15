Prima pagină » Actualitate » Povestea unei românce „exportate” în Canada: după 33 de ani, a aflat că a trăit cu identitatea altei persoane

Povestea unei românce „exportate” în Canada: după 33 de ani, a aflat că a trăit cu identitatea altei persoane

15 nov. 2025, 12:00, Actualitate
Povestea unei românce „exportate” în Canada: după 33 de ani, a aflat că a trăit cu identitatea altei persoane
sursa foto: totuldespremame.ro

O femeie născută în România și adoptată în Canada a descoperit că întrega sa identitate este falsă. Ea a fost exportată” ca bebeluș pentru suma de 1.000 de dolari și trimisă peste hotare cu actele unei alte persoane. Ea nu are dată de naștere, nu are documente și susține că este blocată de doi ani între trei guverne”.

Trebuie să vorbim. E o problemă, acest mesaj primit pe Facebook a declanșat pentru Roxana Pamela H., o canadiancă de 34 de ani născută în România, o serie de dezvăluiri ce i-au răsturnat complet viața, conform Totul despre mame.

Imediat după 1989, mii de copii din România au plecat spre Statele Unite, Canada, Franța, Italia sau Spania, în condițiile unei legislații confuze și ale unui sistem ce permitea intermedieri, falsuri și chiar trafic de minori.

Roxana a fost crescută într-o familie stabilă, dar a știut dintotdeauna este adoptată. În pașaportul românesc emis în 1991 apărea ca „Roxana Pamela”, dar toți cei din jur au numit-o Roxi”. Chiar și soțul ei și-a tatuat acest nume pe piept.

Însă, în 2023, a aflat că numele ei real nu este acesta și există o altă femeie care poartă exact identitatea trecută în actele sale.

Roxana a încercat să își găsească părinții biologici. Ea a publicat un anunț pe un grup de Facebook al orașului Târgoviște, iar câteva zile mai târziu, un bărbat i-a trimis un mesaj.

Bărbatul i-a povestit fosta sa soție are aceleași prenume, aceeași dată de naștere și aceeași mamă trecută în acte. Ba mai mult, în anul 2005, atunci când femeia a mers să-și facă buletinul, autoritățile i-au spus nu poate, deoarece figurase deja ca fiind plecată în Canada.

Atunci am realizat că era vorba despre mine”, povestește Roxana, potrivit sursei citate.

Între timp însă, femeia care poartă legal numele „Roxana Pamela” locuiește în Germania.

În ianuarie, anul trecut, Roxana a venit în Târgoviște. O rudă a mamei biologice i-a recunoscut chipul dintr-o postare online.

„Am aflat care îmi sunt rudele din partea mamei și a tatălui, am o poveste, am un nume adevărat. Dar nimeni nu își amintea data mea de naștere. Nici până azi nu o știu. Arhivele spitalului au ars, iar documentele nu mai există”, a mai realatat femeia.

Cum a devenit Adriana… Roxana? Ei bine, explicația pentru încurcătura uriașă a venit abia după ce a vorbit cu familia biologică. În ziua în care părinții canadieni urmau zboare spre România ca să adopte copilul din acte, intermediarii au aflat că mama acestuia se răzgândise.

Ca să salveze procesul și banii, ei au căutat urgent un alt copil în același sat. Atunci, o femeie cu o fetiță de opt luni, numită Adriana, a acceptat o vândă pentru 1.000 de dolari. Tatăl biologic se afla la închisoare. Actele nu au mai fost schimbate, iar bebelușa Adriana a plecat spre Canada sub identitatea Roxanei. Roxana de azi este însă Adriana de atunci.

„Am fost vândută pe 1000 de dolari unui vecin, pe care l-am și cunoscut când am venit în România, dar nu vreau să povestesc mai multe despre asta. Ce s-a întâmplat cu mine a fost ceva banal pentru anii aceia. Toată lumea făcea asta. Așa am ajuns trăiesc 33 de ani ca altcineva”, a mai spus Roxana.

Azi, Roxana trăiește o dramă birocratică: autoritățile canadiene susțin responsabilitatea aparține statului Quebec, iar România nu îi poate emite acte întrucât nu are o identitate legală recunoscută.

„Mi s-a spus că doar mama mea biologică poate cere acte, dar mama e moartă de 20 de ani. Iar eu nu pot dovedi sunt eu fără actele pe care ei refuză mi le dea. Sunt blocată de doi ani între trei guverne. ()Oficial, soțul meu e căsătorit cu o altă femeie, spune Roxana”, a mai mărturisit românca.

