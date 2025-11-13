Diamantul „Florentinul”, una dintre cele mai misterioase pietre ale Europei, dispărut de peste 100 de ani, a fost descoperit într-un seif bancar din Quebec, Canada. Bijuteria galben-deschis de 137 de carate, care a aparținut famililor Medici și Habsburg, era considerată pierdută după prăbușirea Imperiului Austro-Ungar în 1919.

Potrivit dezvăluirilor, văduva ultimului împărat, Zita de Bourbon-Parma, a dus diamantul în Canada în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în fuga de naziști. Ea a lăsat secretul celor doi fii ai săi și a cerut ca seiful să fie deschis la o sută de ani după moartea soțului ei, împăratul Carol I.

Nepoții Nitei au deschis seiful abia acum, în prezența presei, iar „Florentinul” a fost găsit în stare perfectă. Piatra, adusă din India de portughezi și tăiată pentru ducele Burgundiei, Carol cel Îndrăzneț, a trecut apoi prin Casa Medici și dinastia Habsburg și a devenit un simbol al puterii imperiale.

