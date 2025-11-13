Prima pagină » Știri externe » Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar

Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar

Bianca Dogaru
13 nov. 2025, 14:41, Știri externe
Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar
Galerie Foto 2

Diamantul „Florentinul”, una dintre cele mai misterioase pietre ale Europei, dispărut de peste 100 de ani, a fost descoperit într-un seif bancar din Quebec, Canada. Bijuteria galben-deschis de 137 de carate, care a aparținut famililor Medici și Habsburg, era considerată pierdută după prăbușirea Imperiului Austro-Ungar în 1919.

Potrivit dezvăluirilor, văduva ultimului împărat, Zita de Bourbon-Parma, a dus diamantul în Canada în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în  fuga de naziști. Ea a lăsat secretul celor doi fii ai săi și a cerut ca seiful să fie deschis la o sută de ani după moartea soțului ei, împăratul Carol I.

Nepoții Nitei au deschis seiful abia acum, în prezența presei, iar „Florentinul” a fost găsit în stare perfectă. Piatra, adusă din India de portughezi și tăiată pentru ducele Burgundiei, Carol cel Îndrăzneț, a trecut apoi prin Casa Medici și dinastia Habsburg și a devenit un simbol al puterii imperiale.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
JUSTIȚIE DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
15:47
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
VIDEO Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
15:46
Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
15:36
Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
CONTROVERSĂ Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
15:27
Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
VIDEO O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ
15:14
O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ