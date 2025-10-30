Pregătiri pentru Black Friday în România: ore lucrate peste program și angajați chemați de acasă la muncă

Ore lucrate peste program și angajați chemați de acasă la muncă, așa se pregătesc firmele de curierat pentru ziua cu cele mai mari reduceri din an. Numai în acest mod vor putea face față vânzărilor triple care se anunță. În total, vor fi livrate 4 milioane de colete comandate de Black Friday.

Pregătirea pentru Black Friday a început cu un an în avans, pe lângă investițiile în depozite, astfel încât coletele să stea cât mai puțin timp acolo, și este nevoie și de multă forță de muncă. Peste 1200 de oameni vor fi pe poziții în perioada cu cele mai mari reduceri din an, cu 65% mai mulți, față de o zi obișnuită.

Angajații spun că sunt pregătiți pentru volumul de muncă ce se anunță, mai ales că în octombrie au fost făcute angajări special pentru noiembrie și decembrie, cele mai aglomerate luni din an, însă mulți se tem că cei care vor veni nu se vor osteni prea tare.

Pe teren vor fi și mai mulți curieri. Aproximativ 3500 de oameni se vor ocupa de livrarea pachetelor, cu 500 mai mulți față de o zi normală. Și programul va fi prelungit. Studiile arată că 7 din 10 români plănuiesc să cumpere ceva de Black Friday, iar jumătate dintre ei au amânat unele achiziții ca să profite de cele mai mari reduceri din an. Numărul coletelor procesate crește cu 70% în perioada Black Friday. Vârful va fi atins luni, 10 noiembrie. Bugetul însă va fi mai redus, 4 din 10 români spun că nu-și permit să cheltuie la fel de mult ca anul trecut. Majoritatea vor face cumpărături de 1000 de lei, potrivi Știrile Kanal D.

