Premieră mondială: se lansează primul studiu clinic al unui vaccin împotriva cancerului pulmonar

O ţară europeană lansează primul studiu clinic din lume pentru un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pulmonar, utilizând o tehnologie care derivă din experiența pandemiei de Covid-19.

Astfel, cercetătorii de la University College London și Universitatea Oxford din Marea Britanie anunţă un proiect medical ce ar putea influenţa decisiv domeniul oncologic.

Este vorba despre primul vaccin experimental conceput pentru a preveni cancerul pulmonar, care intră în testare clinică. Studiul, unic la nivel mondial, își propune să afle dacă imunizarea poate să declanșeze un răspuns al organismului ce poate să detecteze din timp celulele care dezvoltă mutații tumorale în plămâni și să le elimine înainte ca boala să se instaleze, scrie UCLNews.

Tumora pulmonară este una dintre cele mai agresive forme de cancer, având o rată extrem de scăzută de supraviețuire pe termen lung, iar cercetătorii subliniază că prevenția și intervenția în stadiile precoce reprezintă, la ora actuală, cea mai importantă șansă pentru îmbunătățirea prognosticului pacienților.

Studiul clinic de fază I, finanțat cu peste 2,3 milioane de euro de Cancer Research UK și CRIS Cancer Foundation, va urmări, vreme de patru ani, siguranța și doza optimă a vaccinului experimental LungVax. Testarea acestuia va înceape din vara anului 2026, după obținerea tuturor aprobărilor necesare.

Participanții vor fi persoane cu risc ridicat: pacienți care au avut cancer pulmonar în stadiu incipient și au fost operați, dar prezintă șanse de recidivă sau persoane incluse în programul național de screening al Marii Britanii, un grup deja monitorizat atent pentru depistarea precoce a bolii.

Conceptul vaccinului pornește de la observația că celulele care încep să se transforme malign exprimă pe suprafața lor proteine noi sau modificate, numite neoantigene și antigene, asociate tumorii. Ele nu se găsesc în cellule sănătoase, iar, prin urmare, pot să fie țintite de sistemul imunitar.

De asemenea, vaccinul conține instrucțiuni genetice concepute să „învețe” sistemul imunitar să recunoască aceste semnale anormale, iar obiectivul este ca organismul să elimine celulele afectate înainte ca acestea să acumuleze suficiente mutațuu pentru a forma o tumoră.

Conform autorilor studiului, tehnologia folosită este derivată din platforma dezvoltată la Oxford pentru vaccinul anti-Covid, dovadă a faptului că cercetarea medicală a învăţat multe din pandemia care a afectat lumea.

Cercetătorii susțin că vaccinul poate să devină o unealtă complementară valoroasă pentru persoanele expuse să dezvolte cancer pulmonar, însă nu înlocuieşte renunţarea la fumat. Iar dacă rezultatele acestei prime faze sunt încurajatoare, se vor derula studii clinice mult mai ample, menite să evalueze eficiența vaccinului la scară largă.

Reprezentanții Cancer Research UK sunt de părrere că proiectul deschide o direcție complet nouă în medicina preventivă, într-un moment în care progresul înțelegerii biologiei tumorale permite, în premieră, dezvoltarea unor metode de intervenție extrem de timpurii, însă atrag atenția că LungVax se află într-un stadiu incipient și nu este aprobat pentru uz clinic.

