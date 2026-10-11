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Premierul britanic Andy Burnham acuză că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit

Premierul britanic Andy Burnham acuză că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit
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Andy Burnham, premierul britanic, susține că autoritățile i-au confirmat existența unei ingerințe rusești în referendumul din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

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Conform Mediafax, care citează The Independent, declarația premierului Andy Burnham a fost făcută la podcastul „Rest is Politics” și reprezintă prima dată când un prim-ministru confirmă amestecul Kremlinului.

În cadrul acestui podcast, Burnham a mai spus că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre influența Rusiei în timpul unei vizite recente la Berlin.

„Există cu siguranță dezinformare care provine din Rusia și se răspândește în politica germană”, a spus el.

„Dar am pus întrebarea la întoarcerea la Downing Street: a existat o ingerință din partea Rusiei în referendumul din 2016? Și am primit un răspuns clar că da, a existat”.

Burnham a spus că Regatul Unit a fost „prea pasiv” și, ca urmare, alegătorii nu au fost „informați suficient cu privire la măsura în care anumite persoane încearcă să perturbe procesul politic din străinătate”.

Comisia pentru Informații și Securitate a Parlamentului a constatat în 2020 că guvernul nu a evaluat pe deplin impactul pe care l-ar fi putut avea mass-media de stat rusă și conturile de „trolli” asupra referendumului privind UE.

Premierul a anunțat la conferința anuală a Partidului Laburist de luna trecută că o să analizeze opțiunile care ar apropia Marea Britanie de blocul comunitar și a sugerat că reintegrarea în UE ar putea fi inclusă în următorul program electoral al Partidului Laburist.

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