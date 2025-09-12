Prima pagină » Știri politice » Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Avocatul Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul

Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Avocatul Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul

12 sept. 2025, 14:14, Știri politice
Nicușor Dan nu este „persoană fizică”, spune fostul judecător și fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Declarația vine în contextul în care președintele României a declarat că primește servicii „ca persoană fizică” de la o echipă de filmare, în mod „voluntar”.

În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că regimul donațiilor către demnitarii români este foarte strict reglementat în țara noastră.

Nu poți primi oricând, de la oricine, ca și când ai fi o persoană particulară și îți face cineva o sponsorizare și așa mai departe. Am spus de chestiune penală pentru că, într-adevăr, în mod normal, ar trebui verificat exact despre ce este vorba acolo.

Acum, obligațiile pe care ca președinte le are în momentul de față sunt categoric acelea de a fi trecute aceste prestări sau ce-or fi ele, prestări servicii cu titlu gratuit, de a fi trecute în declarația de avere pe care o va depune. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, în mod normal nu există posibilitatea ca președintele unui stat să primească gratuități de nici un fel, fără ca la mijloc să nu intervină serviciile care se ocupă de protecția integrității demnitarilor în România”, a declarat Toni Neacșu, pentru Gândul.

„Când vorbim de președintele României, cam orice fel de acceptare de beneficii gratuite ridică mari-mari suspiciuni”

Fostul judecător a mai adăugat că, în mod normal, astfel de situații ar trebui cercetate de către procurori.

Ideea este în felul următor: orice fel de avantaje sau foloase pe care le primește un demnitar aflat în exercițiul funcției pot avea natura unor infracțiuni. Atunci, dacă iau forma a ceea ce eu numesc foloase necuvenite, care intră în conținute infracțiune de valoare de mită, pentru a se stabili dacă acele foloase sunt date în legătură cu exercițiu atribuțiilor funcției respective, trebuie efectuată o anchetă penală. Asta nu o pot face decât procurorii.

Adică trebuie stabilească exact care e contextul, dacă acele servicii, beneficii, gratuități sau ce or fi ele sunt date în legătură cu anumite atribuții pe care le are persoana respectivă. Iar aici, când vorbim de președintele României, dat fiindcă nu are o fișă a postului fixă, din punctul meu de vedere, cam orice fel de acceptare de beneficii din acestea gratuite ridică mari-mari suspiciuni sub acest aspect”, a spus Toni Neacșu.

Totuși, întrebat dacă „chestiunile penale” invocate ar putea fi cercetate în ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, fostul judecător a precizat că președintele are imunitate totală în fața justiției, inclusiv a celei penale”.

Adică nu se pot deschide anchete pe numele său pe chestiuni penale, dar decât după ce-și încheie mandatul. Deci nu are vreo finalitate din acest punct de vedere”, a completat fostul judecător.

„Persoanele respective au fost verificate de serviciile secrete”

De asemenea, Toni Neacșu este de părere că persoanele care alcătuiesc echipa de filmare a președintelui au fost verificate de către serviciile secrete.

Este președintele României și ca atare trebuie să existe protecție informativă deplină asupra lui. Deci, da, persoanele respective cu siguranță nu numai că au fost verificate, dar și contextul în care au ajuns în preajma președintelui trebuiau să facă obiectul unei verificări în sensul acesta. Acuma, din punct de vedere legal, repet, eu nu cred că președintele României, ca funcție, poate beneficia de prestări servicii cu titlu gratuit din partea nimănui.

(…) Protecția informativă nu înseamnă doar să-l protejeze pe el, ci înseamnă să protejeze și funcția de eventual influențe străine. Adică oricine face un cadou de felul ăsta, sub orice formă, este evident că dorește ceva, obține ceva. Nu se putea face decât într-un cadru cât se poate de formal”, a declarat Toni Neacșu, pentru Gândul.

Fostul judecător a mai comentat și o altă declarație a președintelui Nicușor Dan, aceea că echipa de filmare acționează voluntar pentru el ca persoană fizică.

Nu este persoană fizică, nu e absolut deloc persoană fizică. E demnitatea cea mai importantă  în stat, se exercită cu titlu continuu. Adică dumnealui e președinte permanent, non stop. E președintele României, e persoana care reprezintă statul român în orice împrejurare se află, fie de viață familială, fie de viață privată sau de viață publică”, a menționat Toni Neacșu.

Gândul a dezvăluit, în premieră, că președintele Nicușor Dan și familia acestuia au fost însoțiți, în vacanța de trei săptămâni, de o echipă de filmare. Cameramanii prezidențiali, echipați cu aparatură profesională, au fost umbra familiei, pe munte, la biserici sau la festivalurile pe unde s-a relaxat Nicușor Dan cu Maia Sandu.

Miercuri, șeful statului a fost întrebat de jurnalistul Gândul cine plătește echipa de filmare. După câteva momente de gândit, președintele a răspuns că echipa face o „activitate voluntară” pentru „persoana fizică” Nicușor Dan.

„În acest moment, este o activitate voluntară pentru mine, ca persoană fizică, și nu există vreun contract de colaborare între Administrația Prezidențială și echipa de Tiktok. Nu-i plătește nimeni”, a răspuns președintele.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

